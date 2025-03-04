Около ста тонн грунта с мазутом поднято со дна моря на Кубани

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С начала проведения работ водолазы подняли со дна Черного моря в Анапе и Темрюкском районе почти 2 тысячи мешков грунта с мазутом.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы, а 23 февраля - на пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе. 25 февраля выбросы мазута после шторма обнаружены на 11 пляжах. 26 февраля новые выбросы были зафиксированы после обследования прибрежной территории на 10 участках берега Анапы и Темрюкского района. 27 февраля мазут был обнаружен на трех участках побережья в Анапе. 3 марта оперштаб сообщил, что повторных выбросов мазута на побережье в Краснодарском крае не выявлено.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Водолазы МЧС с начала проведения работ собрали со дна моря в Анапе и Темрюкском районе почти 2 тысячи мешков грунта с мазутом, сообщило сегодня МЧС России.

"В прибрежной зоне города-курорта Анапа и Темрюкского района на 19 участках проведения работ протяженностью 14 км водолазными группами МЧС России совершено 1112 спусков, проведено водолазное обследование и сбор нефтесодержащих отходов в прибрежной зоне, собрано 1984 (более 99 тонн) мешков. [...] С помощью телеуправляемых необитаемых подводных аппаратов обследовано более 3836 тыс. кв. м. дна акватории. Для отмыва мазута на дне Черного моря от донных отложений и последующего его сбора применяются компрессорные станции, - говорится в сообщении.

По данным ведомства, обнаружены незначительные выбросы нефтепродуктов по береговой линии от мыса Панагия Темрюкского района до Центрального пляжа Анапы. "Определены 14 участков проведения работ по сбору нефтепродуктов общей протяженностью 63 км, собрано с береговой линии 147,5 тыс. тонн загрязненного песка и грунта", - сказано в сообщении МЧС.

Отметим, что ученые в Анапе начали тестирование новой разработки, позволяющей собирать мазут со дна моря.