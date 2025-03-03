Новых выбросов мазута за сутки не найдено на Кубани

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Повторных выбросов мазута на побережье в Краснодарском крае сегодня не выявлено.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы, а 23 февраля - на пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе. 25 февраля выбросы мазута после шторма обнаружены на 11 пляжах. 26 февраля новые выбросы были зафиксированы после обследования прибрежной территории на 10 участках берега Анапы и Темрюкского района. 27 февраля мазут был обнаружен на трех участках побережья в Анапе.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мониторинговые группы сегодня утром не обнаружили повторных выбросов мазута на побережье в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб региона.

"На пляже в с. Витязево, где работает команда Мостовского района выбросов мазута нет, море чистое. Такая же ситуация на территории, закрепленной за Тимашевским районом. Выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, полипропиленовая сеть на защитном валу чистая. Аналогичная ситуация и на пляже базы отдыха "Динамо", за который отвечает Щербиновский район", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Отметим, что ученые в Анапе начали тестирование новой разработки, позволяющей собирать мазут со дна моря.