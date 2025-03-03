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13:14, 3 марта 2025

Новых выбросов мазута за сутки не найдено на Кубани

Побережье Краснодарского края. Фото: оперативный штаб Краснодарского края

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Повторных выбросов мазута на побережье в Краснодарском крае сегодня не выявлено.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы, а 23 февраля  - на пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе. 25 февраля выбросы мазута после шторма обнаружены на 11 пляжах. 26 февраля новые выбросы были зафиксированы после обследования прибрежной территории на 10 участках берега Анапы и Темрюкского района. 27 февраля мазут был обнаружен на трех участках побережья в Анапе.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мониторинговые группы сегодня утром не обнаружили повторных выбросов мазута на побережье в Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб региона.

"На пляже в с. Витязево, где работает команда Мостовского района выбросов мазута нет, море чистое. Такая же ситуация на территории, закрепленной за Тимашевским районом. Выбросов нефтепродуктов не зафиксировано, полипропиленовая сеть на защитном валу чистая. Аналогичная ситуация и на пляже базы отдыха "Динамо", за который отвечает Щербиновский район", - говорится в сообщении в телеграм-канале оперштаба Краснодарского края.

Отметим, что ученые в Анапе начали тестирование новой разработки, позволяющей собирать мазут со дна моря.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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