Мазут обнаружен на трех участках побережья в Анапе

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Новые выбросы фрагментов нефтепродуктов на пляжах Анапы обнаружены сегодня утром.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы, а 23 февраля - на пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе. 25 февраля выбросы мазута после шторма обнаружены на 11 пляжах. 26 февраля новые выбросы были зафиксированы после обследования прибрежной территории на 10 участках берега Анапы и Темрюкского района.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Мониторинговые группы сегодня утром обнаружили новые выбросы фрагментов нефтепродуктов на трех участках анапского побережья, сообщил оперштаб Краснодарского края.

"27 февраля по результатам утреннего мониторинга береговой линии на большей части территорий, закрепленных за муниципалитетами Краснодарского края, новых выбросов мазута нет. Новые фрагменты нефтепродуктов у кромки воды на своих участках подтвердили команды трех городов и районов", - проинформировал оперативный штаб.

Новые выбросы мазута найдены, в частности, на пляжах оздоровительного центра "Премьера", "Тортуга" в селе Витязево и Джемете, пишет "Интерфакс".

Напомним, 13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".