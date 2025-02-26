Выбросы мазуты найдены на 10 пляжах Краснодарского края

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Новые выбросы мазута зафиксированы после обследования прибрежной территории на 10 участках берега Анапы и Темрюкского района.

Как писал "Кавказский узел", 22 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы, а 23 февраля - на пляже Джемете и около оздоровительного центра в Анапе. 25 февраля выбросы мазута после шторма обнаружены на 11 пляжах.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Представители Краснодара, Успенского, Белореченского, Щербиновского, Апшеронского, Красноармейского, Гулькевичского, Новокубанского, Крымского, Выселковского, Павловского и Славянского районов, Ленинградского муниципального округа сообщили о новых выбросах мазута на закрепленных за ними участках, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

В сообщении не указано, о каких именно пляжах идет речь, упоминается лишь, что выбросы обнаружены в района пляжей "Тортуга" и "Селена" в Витязево. Там зафиксированы небольшие выбросы мазута.

Напомним, 13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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