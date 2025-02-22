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14:19, 22 февраля 2025

Новые выбросы мазута найдены на двух пляжах Анапы

Участники очистки пляжей Анапы от мазута. Кадр видео оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/12140

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выбросы мазута на берег обнаружены на пляже Джемете и Центральном пляже Анапы.

Как писал "Кавказский узел", 15 февраля представители муниципалитетов во время утреннего обхода нашли новые выбросы мазута около станицы Благовещенской и на Центральном пляже Анапы. 17 февраля выбросы мазута были обнаружены около мыса Панагия в Темрюкском районе.

Ранее глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

Сегодня в Анапе представители муниципалитетов во время утреннего обхода осмотрели участки берега, закрепленные за ними. Они обнаружили выбросы "мелкой фракции мазута" на пляже Джемете и на Центральном пляже, сообщил в своем телеграм-канале оперштаб Кубани.

"В первую очередь муниципальные команды убирают новые выбросы, затем возвращаются к деликатной очистке основной территории пляжей", - говорится в публикации.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

С площадки временного хранения в хуторе Воскресенском вчера, 21 февраля, было вывезено более 2,3 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта, сообщил сегодня оперштаб.

"В первую очередь с площадки вывозят наиболее загрязненный мазутом песок. На обеззараживание и утилизацию замазученный грунт сейчас принимают два предприятия — «Сириус» и «Биопотенциал»", - отмечается в публикации.

Напомним, 15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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