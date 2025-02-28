Аналитики оценили влияние дебатов на выбор граждан Абхазии

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Кандидат от оппозиции Адгур Ардзинба на теледебатах выглядел убедительнее Бадры Гунбы, однако распределение голосов непредсказуемо. Во многом результат определят избиратели, поддержавшие в первом туре других кандидатов.

Как писал "Кавказский узел", кандидаты в президенты Адгур Ардзинба и Бадра Гунба в теледебатах обменялись мнениями о ключевых проблемах Абхазии и способах их решения.

15 февраля в первом туре досрочных президентских выборов ни один кандидат не набрал достаточное для победы число голосов, и второй тур выборов назначен на 1 марта, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о втором туре президентских выборов в Абхазии".

Политолог Давид Дасания, уроженец Абхазии, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений, Антон Кривенюк и абхазский журналист, говоривший на условиях анонимности по просьбе "Кавказского узла" оценили, как прошедшие 27 февраля дебаты скажутся на итогах голосования.

Административный ресурс, использованный кандидатом от власти, может сыграть решающую роль, считает Давид Дасания.

"Такого давления и вовлечения в предвыборную кампанию внешних сил на стороне кандидата в президенты от власти Абхазия ещё не знала. Адгура Ардзинба Москва обвинила в протурецкой и прозападной позициях, когда он является популярным проабхазским политиком. Расчёт был направлен на то, чтобы граждане Абхазии армянской национальности, с бдительностью относящиеся к турецкой тематике, голосовали за кандидата от власти. Так и случилось: подавляющее большинство армян, примерно 24 тысячи человек из 25 тысяч проголосовали за Бадру Гунбу, бывшего вице-президента Абхазии, исполнявшего в течение короткого периода времени функции президента государства. Помимо этого фактора есть и другие. Например, власть, чтобы обезопасить свои позиции, за примерно пять лет своего правления незаконно выдала паспорта граждан Абхазии тысячам армян, которые ни по рождению, ни по работе к нашей стране не имеют никакого отношения. Голосовать за кандидата от власти армян призвали и их национальные авторитеты", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В феврале в СМИ появились сообщения, что живущие в Абхазии армяне столкнулись с давлением и запугиванием в связи с выборами. Председатель СКР поручил провести проверку в связи с тем, что многие эти граждане имеют и российское гражданство. Автор аудиосообщения, которое стало поводом для проверки, извинился перед армянской общиной Абхазии.

По его мнению, кандидат от оппозиции был более убедительным на дебатах.

"Дебаты, проведённые в прямом эфире Абхазского телевидения между кандидатами в президенты Адгуром Ардзинба и Бадрой Гунба, по мнению многих, ухудшили положение Бадры Гунбы. Лучше бы он совсем не принимал участия в них. Вчера народ Абхазии увидел бой гладиатора с новичком, профессионала с дилетантом. Вроде бы оба кандидата являются кандидатами экономических наук, и они примерно на одном уровне должны владеть знаниями в сфере экономических наук. Но Ардзинба выступал как эксперт в области экономики, а Гунба не смог проявить себя даже как студент. Мне трудно об этом говорить, так как Бадру Зурабовича я знаю давно и всегда восхищался его тактом и благородством. Я думал, что он, как минимум, подготовится к дебатам. Он не знает, сколько получают учителя средней школы в его родном селе. Он не знает статистических цифр жизнедеятельности государства. Ардзинба весь эфир его поправлял. Он также не знает историю Абхазии. Более того, он никого не критикует из своих предшественников, даже самых отъявленных коррупционеров, не защитил граждан Абхазии, которые по политическим мотивам пострадали за их поддержку кандидата от оппозиции. Словарный запас Гунбы на русском языке недостаточен. Таким образом, вчера народ Абхазии увидел воочию готового президента Республики Абхазия, политика с большой буквы, верного защитника своей страны и своего народа», - отметил он.

Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал не стали кого-то официально поддерживать. Они призвали своих сторонников голосовать так, как считают нужным

Дасания также рассказал, что никто из кандидатов, проигравших в первом туре, пока не выразил поддержку Адгуру Ардзинбе или Бадре Гунбе.

"Роберт Аршба, Олег Барциц и Адгур Хурхумал не стали кого-то официально поддерживать. Они призвали своих сторонников голосовать так, как считают нужным. До вчерашнего эфира я предполагал, что сторонники Роберта Аршба в большинстве своём отдадут голоса за Гунбу, сторонники Барцица и Хурхумала поддержат того и другого кандидата. Однако дебаты, уверен, раскрыли людям глаза. И теперь большинство проголосуют за Ардзинбу», - отметил политолог.

Админресурс в ходе агиткампании не сыграл значимую роль, уверен Антон Кривенюк.

"То, что многие в Абхазии приписывают административному ресурсу, голосованию армянской общины, мне кажется, в большей степени это голосование не за кандидата, а за некоторые возможности по улучшению качества жизни. То есть это российская поддержка, которая может сменить ситуацию в области здравоохранения и в других сферах. Даже там, где, одним словом, голосование выглядит как результат административного давления, это все-таки не так или не в полной мере так", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, никто из кандидатов не был особо убедителен во время дебатов.

"Я смотрю сейчас как избиратель, если бы я голосовал 1 марта. У меня совершенно другие вопросы, как у избирателя. Если бы я сейчас находился в Абхазии, жил в там, меня бы интересовали последствия социально-гуманитарной катастрофы, наркомания, ДТП, гибель молодежи, как нормализовать общий социальный фонд, как провести реальную антикриминальную операцию. Для меня, как для избирателя, понятно что эти люди оба очень сильно зависят от тех, кто вокруг них, они оба плотно в абхазской конъюнктуре. Ни один из этих людей не готов и не сможет собой пожертвовать в абхазских условиях. А без этого в невозможно изменить ситуацию в Абхазии", - отметил он.

Голоса, отданные за проигравших в первом туре кандидатов, могут быть распределены поровну, полагает он.

"Я думаю, эти проценты могут делиться как раз пополам. Я не думаю, что, все голоса, отданные например, Роберту Аршба, около 10 процентов, во втором туре будут отданы кому-то из двух кандидатов. Мне кажется, они буду распределены поровну. То есть речь все-таки идет о том, что они могут легко разделиться", - указал Кривенюк.

Абхазский журналист также считает, что во втором туре административный ресурс не будет иметь решающую роль.

"Результаты второго тура выборов не будут зависеть от административного ресурса. Он, конечно же, будет использован. Кандидаты сделают все, что в их силах, чтобы склонить и получить голоса тех избирателей, которые не голосовали за них в первом туре. Мне кажется, решающую роль сыграли дебаты между двумя кандидатами. По их итогам, провластный кандидат, кажется, потерял свое преимущество. Он не был готов к обсуждению острых тем и у него не было плана по решению самых важных проблем Абхазии", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Дебаты помогли большому проценту избирателей определиться со своим окончательным выбором

По его словам, никто из кандидатов, проигравших в первом туре, не выразил поддержку Адгуру Ардзинбе или Бадре Гунбе.

"По крайней мере открыто никто этого не стал делать. Возможно, есть какие-то внутренние распорядки, но публично они не поддержали никого. Если и завтра не будет призывов с их стороны, то можно предположить, что набранные ими голоса пойдут скорее кандидату от оппозиции. И снова из-за результатов дебатов. То есть дебаты помогли большому проценту избирателей определиться со своим окончательным выбором", - подчеркнул он.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Досрочные выборы президента Абхазии". Материалы об этих выборах собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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