Экологи обеспокоены недостаточной защитой Тамано-Запорожского заказника от мазута

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хотя бы часть акватории уникальной природной территории можно закрыть бонами, пытаясь предотвратить распространение мазута, однако это надо было делать еще два месяца назад, полагают экологи.

Как сообщал "Кавказский узел", пляжи Анапы и Темрюкского района Минприроды планирует восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону следующего, 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

К проблеме недостаточной защиты Тамано-Запорожского заказника привлек внимание эколог Георгий Каваносян. В своем телеграм-канале 29 февраля он опубликовал сообщение о том, что нашел около 6 км бонов, лежащих под открытым небом. "Каждые 10 метров могут собрать до 200 кг мазута. Каждая нить тут соткана из 300 маленьких полипропиленовых волокон. Эти боны уже несколько недель гниют под открытым небом в Анапе, в районе Благовещенской. А еще у нас есть Тамано-Запорожский заказник. Хороший заказник. Очень красивый. Это целая орнитологическая территория международного значения, расположенная на путях миграции птиц. Краснокнижных и самых обыкновенных. Туда, в Таманский залив, в январе уже заходил мазут. Хорошо, что пока немного. Чтобы защитить Тамано-Запорожский заказник, нужно примерно 6,7 км бонов (расстояние от косы Тузла до острова Дзендзик)", - написал эколог.

Он полагает, что если мазут из оставшихся частей танкеров либо в виде вторичного загрязнения зайдет в заказник во время интенсивной миграции птиц, то жертв среди пернатых будет в разы больше, чем во всей Анапе и Крыму до сих пор.

Перекрытие кос Тухла и Чушка бонами могло бы помочь в задержке распространения мазута в Тамано-Запорожский заказник, к подобным мерам нужно было прибегать два месяца назад, считает эколог Валерий Бриних.

"Заказник сталкивается с экологическими проблемами не первый раз. Например, в ноябре 2007 года в Керченском проливе произошла экологическая катастрофа, в результате которой в воды попало значительное количество мазута, что негативно сказалось на экосистеме заказника. В настоящее время ситуация повторяется…Тамано-Запорожский заказник играет ключевую роль в охране редких видов флоры и фауны, а также в поддержании экологического баланса региона", - пояснил Валерий Бриних.

«Тамано-Запорожский заказник расположен в Темрюкском районе Краснодарского края и охватывает территории вокруг Таманского и Динского заливов. Созданный в 1967 году, заказник занимает площадь около 30 000 гектаров, из которых примерно 80% составляют морские акватории, а оставшаяся часть - сухостепные равнины. Заказник является важной зоной для миграции птиц; ежегодно здесь останавливается до миллиона особей, включая редкие и охраняемые виды. Среди обитающих здесь птиц можно отметить лысуху, крякву, шилохвость, чирка, морскую чернеть, колпицу, красноголового нырка, а также небольшое количество лебедей и караваек. В водах заказника обитают различные виды рыб, включая осетровых (севрюга, белуга), а также рыбца, шемаю, судака, сазана, тарань и леща. Поэтому значимость заказника для сохранения биоразнообразия региона очень важна», - говорит эколог.



По оценкам экологов, выбросы мазута будут продолжаться. Напомним, 25 декабря губернатор Вениамин Кондратьев ввел краевой режим ЧС в связи с выбросом мазута на берег моря в Анапе и Темрюкском районе, признав, что до этого действовал лишь режим ЧС муниципального уровня. Однако выбросы мазута на берег продолжались, и был введен режим ЧС федерального уровня. Он дал возможность привлечь силы и средства федеральных органов власти и оказать финансовую помощь из резервного фонда правительства страны.

"Косы Тухла и Чушка расположены в районе Керченского пролива, где существуют сильные течения. Если скорость течения высокая, то даже боновые заграждения могут не справиться с удержанием нефтепродуктов. Так же большую роль играют ветровые условия, они также влияют на распространение мазута. Шторм или резкий ветер могут разрушить или подтолкнуть нефтяное пятно через заграждения, рассказал корреспонденту член "Экологической Вахты по Северному Кавказу" Виктор Чириков.

По его мнению, боновых сетей не хватит, чтобы защитить весь заказник, поэтому необходимо мониторить ситуацию и передвигать боны в места наибольшей опасности.

Найденные Георгием Каваносяном.боны могут принадлежать разным организациям, которые привлечены к ликвидации последствий разлива мазута под Анапой, однако, может оказаться, что их поздно использовать, полагает эксперт в области экологической преступности, просивший не называть его имя.

«Большого смысла в этих бонах уже нет, потому что весь мазут лег на дно. Эти бонны надо было использовать и растягивать сразу после аварии, чтобы туда вообще не затягивало мазут. Но в январе, как мне известно, туда (в заказник) уже затянуло мазут. Были зафиксированы локальные выбросы, хотя и не такие страшные, как в Анапе», - поделился своими соображениями и наблюдениями эксперт по борьбе с экологической преступностью.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.