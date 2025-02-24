Гражданство Армении приняли более 6400 карабахских беженцев

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Служба миграции и гражданства Армении предупредила беженцев из Нагорного Карабаха, что с момента уведомления о предоставлении человеку гражданства Армении, паспорт с кодом "070" становится недействительным. Карабахские активисты продолжают требовать приравнять их паспорта к гражданству Армении.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, должны принять гражданство Армении. Вынужденные переселенцы заявляли, что надеются вернуться в Нагорный Карабах и опасаются лишиться права на возвращение, если примут гражданство Армении. По данным на 29 ноября 2024 года, гражданство Армении приняли около 4400 карабахских беженцев.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

"С момента получения лицом, вынужденно перемещенным из Нагорного Карабаха и подавшим заявление на получение гражданства Армении, уведомления о предоставлении ему гражданства РА указом Президента Республики Армения, его паспорт с кодом "070" (выдавались властями Армении беженцам из Нагорного Карабаха, - прим. "Кавказского узла") становится недействительным, что может повлечь за собой проблемы с получением пенсий и пособий, совершением банковских операций, получением визы в другую страну или выездом за рубеж, - говорится в сообщении, распространенном Службой миграции и гражданства при МВД Армении. - По этой причине мы настоятельно рекомендуем вам получить паспорт гражданина РА сразу после получения уведомления. Если вы находитесь в Республике Армения, вам необходимо явиться в Службу миграции и гражданства, а если вы находитесь в иностранном государстве, то в посольство или консульское учреждение Республики Армения".

В пресс-службе ведомства напомнили, что вынужденно перемещенные лица из Нагорного Карабаха могут получить гражданство Армении по упрощенной и ускоренной процедуре: новый паспорт выдается в течение десяти дней. В частности, получив уведомление через СМС о том, что предоставлено гражданство Армении, человеку необходимо прибыть в ведомство, написать заявление о выдаче нового паспорта, заплатить пошлину в размере 1100 драмов (1 доллар – 390 драмов) и получить справку, где назначены время и дата. Паспорт выдается в торжественной обстановке.

По данным Службы, по состоянию на 22 февраля, заявления для получения гражданства подали более 7200 беженцев из Нагорного Карабаха, из них уже получили гражданство более 6400 карабахцев.

Анна Айвазян из Степанакерта, представитель движения "Миасин" (Вместе) заявила корреспонденту "Кавказского узла", что "нельзя не учитывать синий паспорт, которым каждый гражданин Арцаха пользовался как законным документом в Армении".

Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха.

По ее словам, "требование к властям Армении признать паспорта жителей Арцаха законными документами, а самих людей - гражданами Республики Армения и предоставить им право избирать и быть избранными, не противоречит законам и является справедливым".

"Власть Армении считает наши паспорта проездными билетами, а арцахцев - депортированными. Однако непонятно, почему арцахцам, как депортированным, в предоставлении жилья отказывается, хотя во всем мире, согласно международным нормам, жилье должно предоставляться. Но если арцахцы не депортированные, то почему их паспорта не считаются действительными? Причина в том, что действующая власть Армении не хочет помогать и желает закрыть тему Арцаха", - считает Айвазян.

Председатель молодежной общественной организации "Равные возможности" Артак Мкртчян считает, что армянские власти сознательно отказываются признать паспорта с кодом "070", чтобы сделать невозможной жизнь карабахцев в Армении.

Спикер сказал корреспонденту "Кавказского узла", что в ходе встреч с беженцами было выяснено, что "большинство арцахцев (карабахцев) отказывается получать гражданство Армении из-за отсутствия доверия к действующим властям Армении". Люди опасаются "лишиться имущества в Арцахе, лишиться возможности участвовать в референдуме по вопросу Арцаха, лишиться возможности вернутся в Арцах, когда это станет возможно", отметил Мкртчян.

Ранее правозащитники и оппозиционеры заявляли, что власти Армении не решают жилищных проблем карабахских беженцев, а также отказываются признавать наличие у них всех тех прав, которыми наделяет армянский паспорт. Сами беженцы заявили, что утвержденные властями Армении поправки в жилищную программу призваны стимулировать их уехать в другие страны.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего начался массовый исход армянского населения. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха, а к сентябрю 2024 года в регионе осталось только 14 армян. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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