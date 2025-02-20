Власти Армении столкнулись с обвинениями в игнорировании проблем карабахских беженцев

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Власти Армении не решают жилищных проблем карабахских беженцев, а также отказываются признавать наличие у них всех тех прав, которыми наделяет армянский паспорт, заявили правозащитники и оппозиционеры.

Как информировал "Кавказский узел", карабахские беженцы неоднократно жаловались на игнорирование властями Армении их проблем. Так, 18 февраля беженцы заявили, что утвержденные властями Армении поправки в жилищную программу призваны стимулировать их уехать в другие страны.

Арцах – самоназвание Нагорного Карабаха.

По инициативе Международной ассоциации юристов и психологов (IHMA) 18 февраля в Ереване прошла Научная конференция "Арцах. Геноцид, миграция, борьба за выживание".

"Выступающие коснулись вопросов прав и статуса вынужденных переселенцев Нагорного Карабаха, их прав на достойное будущее и на самоопределение в контексте международных прав, позиции международного сообщества и дипломатической стратегии Армении", – сказано в сообщении организаторов мероприятия, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Первый омбудсмен Армении Лариса Алавердян отметила, что в 2023 году ее команда выступила с письменным обращением, в котором призвала ввести термин "пережившие геноцид", относившийся ко всем тем, кто насильственно утратил родину, жилища, национальные ценности.

Касаясь социальных вопросов беженцев в Армении, Алавердян отметила, что вопрос необходимо решать путем предоставления социального жилья лишь с правом пользования.

Омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян указал, что власти Армении не предпринимают попыток для создания условий компактного проживания беженцев из Нагорного Карабаха. "Право на возвращение народа Арцаха в Арцах не находится на столе переговоров и также нет попыток для создания условий компактного проживания арцахцев на основе программы переселения или обеспечения жильем арцахцев", – сказал Степанян, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Цель правящей элиты – просто закрыть тему Арцаха, считает он. "Также ведутся попытки ликвидировать статус граждан Арцаха как насильственно перемещенного, требуя интегрироваться в Армении и не касаться темы возвращения на родину", – отметил омбудсмен Нагорного Карабаха.

Степанян напомнил, что в течение 30 лет Республика Армения выдавала жителям Арцаха паспорта Республики Армения, однако 26 октября 2023 года выяснилось, что эти лица не являются гражданами Республики Армения, и данные паспорта, выданные лицам, не удостоверяют гражданство Армении, хотя в законе о гражданстве четко указано, что паспорт Армении считается документом, удостоверяющим гражданство.

"Практика доказывает обратное: если паспорта, выданные гражданам Арцаха, являются проездными документами, как заявляют власти Армении, то они не должны были давать возможность вступать с этими паспортами в определенные правоотношения внутри Армении. Однако эти паспорта полностью обеспечили процесс вступления в равноправные правоотношения с гражданами Армении во внутренней жизни страны. Например, право собственности на землю предоставляется только гражданам. Многие, многие арцахцы владеют землей в Армении. Другой пример: после войны 2020 года жители Арцаха в Армении также участвовали в парламентских выборах 2021 года на основании решений судов Армении. Есть более ста решений, которыми суд восстановил право жителей Арцаха на избирательные списки. До осени 2023 года ничто не указывало на то, что паспорт с кодом 070 является документом, не подтверждает гражданство Армении. Но после решение властей Армении лишить вынужденных переселенцев гражданства было скорее политическим решением, чем юридическим", – сказал Степанян.

Председатель партии "Единая Армения" Ерванд Тарвердян считает, что власти Армении одним решением не предоставляют гражданство карабахским беженцам, чтобы они не имели возможности участвовать в предстоящих выборах. "После выборов все арцахцы получат гражданство, этого будет требовать и внешний мир", – сказал Тарвердян, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян заявил в своем выступлении, что у Армении нет общеармянской концепции и собственных подходов к решению проблемы Нагорно-Карабахской республики для предоставления на международных платформах. По его словам, народ Нагорного Карабаха вел свою национально-освободительную борьбу, что также является нормой международного права. "Представлять события иначе – самое большое преступление, которое совершается сегодня армянскими властями", – сказал Саркисян, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

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