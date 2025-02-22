Более двух тысяч тонн песка с мазутом отправлены на утилизацию из Воскресенского

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С площадки временного хранения в хуторе Воскресенский за сутки вывезены свыше двух тысяч тонн наиболее загрязненного мазутом песка.

Как писал "Кавказский узел", к 12 февраля с пляжей Анапы и Темрюкского района было вывезено более 184 тысяч тонн загрязненного мазутом песка в том числе на временную площадку – свыше 143 тысяч тонн. Вибрационной установкой "Грохот" было очищено больше 23,5 тысячи тонн песка.

С площадки временного хранения в хуторе. Воскресенском Анапы 21 февраля вывезли более 2,3 тысяч тонн замазученного грунта

Каждый грузовик обязательно взвешивают до и после погрузки. Далее накрывают тентом и пломбируют. В первую очередь с площадки вывозят наиболее загрязненный мазутом песок, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Вибрационная установка "грохот", которая занимается просеиванием песка уже обработала более 37 тысяч тонн в Воскресенском. "Отсортированные нефтепродукты складывают отдельно, просеянный песок - отдельно", говорится в другом сообщении оперштаба.

"Очень хорошая новость в том, что ускоряется процесс вывоза наиболее загрязненного мазутом песка с площадки временного хранения около хутора Воскресенский. Если до этого в сутки вывозили 1,1-1,5 тысячи тонн песка, то за 21 февраля цифра уже 2,3 тысячи тонн", - отметил сегодня эколог Роман Пукалов.

"Это важно, так как полиароматические углеводороды с повышением температуры активнее будут выделяться из мазута в атмосферу. А до жилой застройки от площадки временного хранения около полкилометра", - написал он в своем Telegram-канале.

13 января на пляжах было начато просеивание загрязненного грунта, чтобы минимизировать вывоз песка с побережья. Просеивание песка, защитные рвы и сети малоэффективны и не помогут полностью очистить пляжи, указали экологи.

Напомним, жители хутора Воскресенский 24 декабря 2024 года в знак протеста заблокировали дорогу. Промзона, куда свозят мешки с песком и мазутом после катастрофы в Керченском проливе, находится близ жилых домов, а опасный груз складируется прямо на грунт, пожаловались они. После этого власти оборудовали в Воскресенском площадку для хранения мазута.

Местные жители 17 января провели сход. Они указали, что власти планируют изменить назначение земельного участка, где сейчас находится мазут, что позволит оборудовать на месте площадки мусорный полигон. Также они сообщали о сильном запахе от полигона, где хранится мазут. Власти вручили жителям предостережения о недопустимости нарушения общественного порядка, местные жители сочли это давлением. 24 января стало известно, что Комиссия по землепользованию и застройке Анапы отказалась изменить разрешенное использование участка, на котором в хуторе Воскресенский складируется песок и мазут. Это решение не позволит оборудовать мусорный полигон после вывоза мазута.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе из-за шторма. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Напомним, глава Минприроды заявил, что пляжи Анапы и Темрюкского района планируется восстановить после загрязнения мазутом к летнему сезону 2026 года. В течение нескольких лет на пляжах будут выбросы мазута, не согласились экологи.

По оценкам специалистов, восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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