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17:30, 21 февраля 2025

Дело Надежды Кеворковой дошло до суда

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Второй Западный окружной военный суд будет рассматривать дело журналистки Надежды Кеворковой об оправдании терроризма. 

Как писал "Кавказский узел",  3 2024 года декабря стало известно, что дело Кеворковой возвращено из прокуратуры следствию для устранения неточностей в обвинении. В декабре суд оставил Кеворкову под арестом до 3 марта. Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об оправдании терроризма в отношении журналистки Надежды Кеворковой. 19 февраля Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на продление ареста журналистке.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*.

Дело в отношении Надежды Кеворковой поступило во 2-й Западный окружной военный суд. Первое заседание состоится 24 февраля в 14:00, сообщил сегодня в своем Telegram-канале адвокат Калой Ахильгов.

"Скорее всего, в этот день суд ограничится решением вопроса о продлении меры пресечения", - предположил он.

Напомним, что Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за две публикации в ее телеграм-канале: репост текста журналиста Орхана Джемаля от 2010 года о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем телеграм-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу: "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова". В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман.

Текст Джемаля не был признан противозаконным, а доводы о том, что публикация в телеграм-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, заявила ранее защита. Публикации Надежды Кеворковой о событиях в Нальчике в 2005 году касались пыток, которым подвергались задержанные, и раздражали силовиков, при этом террор "она не поддерживала ни в какой форме", заявил бывший супруг Кеворковой, журналист Максим Шевченко.

Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности.

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* движение "Талибан" признано террористическим, его деятельность запрещена в России.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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