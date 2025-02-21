Аналитики указали на подоплеку нападений на Зурабишвили и Гахарию

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К нападениям на пятого президента Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционера Георгия Гахарию причастны сторонники правящей партии, поэтому власти не заинтересованы в эффективном расследовании.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили подверглась нападению в аэропорту Тбилиси, когда она прилетела из Мюнхена, где участвовала в Конференции по безопасности. Ее забросали яйцами, а полиция не вмешивалась в происходящее.

Днем ранее, 17 февраля, такому же нападению в аэропорту Тбилиси подверглись оппозиционеры Георгий Гахария и Элгуджа Хокришвили, также вернувшиеся с Мюнхенской конференции по безопасности. При этом полиция не отреагировала на инцидент.

Зурабишвили и Гахария потребовали расследовать нападения

Саломе Зурабишвили прошла медицинское обследование, документально подтвердившее раны лица, сообщила ее представитель, адвокат Екатерина Беселия. "Сопровождающий президента человек сделал короткую видеозапись, по которой можно опознать нескольких человек. Их было более 10 человек. Следует отметить, что на месте происшествия не было сотрудников полиции. Мы просим допросить Саломе Зурабишвили. По нашей просьбе Саломе Зурабишвили прошла медицинское обследование - документ также прилагается к этой жалобе. Медицинский документ подтверждает, что президент получила травму. Если надлежащего ответа не последует, мы планируем обратиться во все соответствующие ведомства по поводу бездействия сотрудников полиции", - сказала Беселия.

Саломе Зурабишвили, которая 18 февраля обратилась в полицию с требованием расследования, сообщила, что в результате нападения получила травму лица. "Это означает, что государство не уважают, я являюсь символом того, против чего борется «Грузинская мечта» — грузинского государства, традиций, воспитанности», - заявила она, добавив, что насилие было спланировано в отношении "женщины в почтенном возрасте", так как 18 марта ей исполнится 73 года.

29 декабря 2024 года на фоне акций протеста вступил в должность президента Грузии Михаил Кавелашвили. Саломе Зурабишвили заявила, что после инаугурации покинет президентский дворец, но продолжит исполнять функции президента и присоединится к протестующим против приостановки евроинтеграции Грузии. Европейский парламент признал Зурабишвили президентом Грузии и призвал страны Европы к бойкоту "самопровозглашенных властей правящей партии "Грузинская мечта".

Лидер оппозиционной партии «За Грузию», бывший премьер-министр Георгий Гахария, обратившийся в Специальную следственную службу, также потребовал расследовать нападение.

Аналитики сочли сторонников "Грузинской мечты" причастными к нападениям

Ситуацию прокомментировали "Кавказскому узлу" аналитик "Грузинского фонда стратегических и международных исследований" Каха Гоголашвили, бывший руководитель информационно-аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили и руководитель неправительственной организации "Защити выборы", бывший председатель ЦИК Леван Тархнишвили.

Грузия уже живет в другой реальности, здесь не найдешь справедливости

Нападения были организованы властями, поэтому расследования не будет, убежден Каха Гоголашвили. «Гахарию сильно избили в Батуми - за это кого-нибудь наказали? Почему нужно думать, что сейчас накажут людей, которых сами отправили бросать яйца в президента и в бывшего премьер-министра. Их разве накажут? Полиция их проводила, создала кордон и провела по нему, чтобы они не пострадали. Это спланированная операция - это не произошло без ведома властей. Грузия уже живет в другой реальности, здесь не найдешь справедливости», - сказал он.

В ночь на 15 января Георгий Гахария подвергся нападению в отеле "Шератон" в Батуми. Врачи диагностировали у него перелом носовой кости и сотрясение мозга, от госпитализации политик отказался. Полиция возбудила уголовное дело о нападении на Гахарию. По версии организации "Честные выборы", в нападении участвовали представители правящей партии "Грузинская мечта".

Политиков решили забросать яйцами потому, что это не несет серьезных рисков для здоровья, но в то же время является актом унижения, отметил Гоголашвили. Однако, по его мнению, действия нападающих зависят и от накала политической ситуации: когда забросали яйцами Зурабишвили и Гахария, тогда не было эскалации, а в другой ситуации, например, при проведении крупного митинга, могут избить.

Для запугивания оппозиции могут начать действовать и более жестокими методами

«Всё возможно, когда в стране устанавливают диктатуру. Для запугивания оппозиции могут начать действовать и более жестокими методами. Международное сообщество оказывает воздействие на грузинские власти - вводят санкции, действуют определенным образом, но правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» надеется установить долгосрочную диктатуру и [рассчитывает] что с этим свыкнутся другие страны», - сказал Гоголашвили.

Он добавил, что международному сообществу сложно пресечь действия властей Грузии, они могут лишь ввести санкции и прекратить контакты с правительством, что "не всегда останавливает диктатуру". "Например, под жесткими санкциями находятся Венесуэла и Иран, но там диктатура, народ живет в нищете, нет свободы и перспектив. Такие страны могут пользоваться поддержкой крупных авторитарных стран, и у «Грузинской мечты» может быть надежда на помощь России или другие страны", - сказал он.

Власти Грузии думают, что сейчас подходящее время для безнаказанных действий

Шота Утаишвили также считает, что за нападением стоят представители властей Грузии. «Международное сообщество сконцентрировано на вопросе Украины, поэтому нет международной реакции, и власти Грузии думают, что сейчас подходящее время для безнаказанных действий. Они воспользовались сложившейся ситуацией в мире», - сказал он.

В свою очередь Леван Тархнишвили сообщил, что нападения на оппозиционеров начались с приходом к власти «Грузинской мечты» - в конце 2012 года. «Для оппозиции нападения ничего не меняют – они как были, так и будут, но риски создаются для общественности в целом. Также рискует и сама «Грузинская мечта», так как это выйдет из-под контроля, и агрессивные люди могут начать действовать и против нее – своих хозяев», - сказал он, добавив, что международное сообщество старается воздействовать на грузинскую власть, но невозможно прогнозировать ее действия.

28 ноября 2024 года Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста, они продолжаются в ежедневном режиме уже более двух месяцев.

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