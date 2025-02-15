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15:10, 15 февраля 2025

Жители Северного Кавказа голосуют в Черкесске на выборах президента Абхазии

Избирательный участок во дворце культуры в Черкесске. 15 февраля 2025 года. Кадр видео РИА "Карачаево-Черкесия" https://t.me/ria_kchr/21892

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Граждане Абхазии, живущие в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечне, приехали в Черкесск для голосования на выборах президента.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 8 мск началось голосование на досрочных выборах президента Абхазии. В Абхазии открыты 152 участка, еще два – в России (в Москве и Черкесске). На избирательном участке в Москве сегодня образовались очереди.

В выборах участвуют пять кандидатов: вице-президент Бадра Гунба (который после отставки Аслана Бжании был назначен и. о. президента, а на время предвыборной кампании его замещает Валерий Бганба), бывший торговый представитель Абхазии в России Олег Барциц, лидер оппозиционного "Абхазского народного движения" Адгур Ардзинба, бывший председатель контрольной палаты Роберт Аршба и член совета учредителей "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

Абхазский политолог Давид Дасания проголосовал в Черкесске и сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что находится рядом с избирательным участком, куда приезжают избиратели из регионов СКФО.

"Я с утра, с восьми часов здесь. Уже проголосовал. Избирательный участок открылся вовремя, всё здесь происходит весьма организованно, как полагается. Людей было мало с восьми утра, но где-то с 11 часов стали подъезжать разные делегации из разных республик Северного Кавказа. Мы знаем, что гражданство Абхазии имеют многие в соседних республиках, в Кабардино-Балкарии, в Северной Осетии, в Чеченской республике. Все, кто имеет там гражданство Абхазии, могут голосовать либо в Черкесске, либо в Москве. Только что я встречал делегацию из Кабардино-Балкарской республики. Это добровольцы [участники войны за независимость Абхазии], их семьи, абхазы, абазины, проживающие в Кабардино-Балкарии", - рассказал он.

Почему в Абхазии назначены досрочные выборы президента, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

По мнению политолога, чиновники в Карачаево-Черкесии, которые официально представляют абазинскую общину, играют на руку только одному кандидату. "От руководства Карачаево-Черкесской республики на тех чиновников, которые представляют собой абазин и присутствуют на выборах, было проявлено определенное давление. Сейчас я подробностей говорить не хочу, но админресурс был конкретно использован в пользу Гунбы. То есть, есть сомнение в честности выборов. А ведь ранее делегации общественных организаций договаривались, чтобы всем создать равные условия, чтобы они донесли свою программу, могли выступить, как полагается в цивилизованном мире", - сказал Дасания.

По словам политолога, он не заметил в Черкесске наблюдателей от кандидатов из Абхазии. «Но меня возмутило, что после голосования люди, которые представляются социологами, спрашивают голосовавших, за кого они отдали голос. Я думаю, это неправильно», - сказал Давид Дасания.

Явка избирателей на 12:00 составила более 21% (28 743 человека), сообщил на брифинге председатель ЦИК Абхазии Дмитрий Маршан. В Черкесске за первый час голосования, к 9 мск, проголосовали 118 человек, сообщает государственное ИА "Апсныпресс".

По словам руководителя общественной организации «Абаза» в Карачаево-Черкесии Умара Кончева, выборы в Черкесске "проходят на высоком организационном уровне", и голосующих "гораздо больше, чем было ранее", сообщает РИА "Карачаево-Черкесия".

Напомним, ранее члены ЦИК приняли решение направить в Москву 4 тысячи бюллетеней, в Черкесск - 3,5 тысячи, что больше, чем на президентских выборах 2020 года.

Организации абхазских ветеранов Кабардино-Балкарии и Адыгеи, а также абазины Карачаево-Черкесии попросили увеличить число участков в России, и глава ЦИК России заявила о готовности открыть новые участки. Однако 30 января стало известно, что Центризбирком Абхазии отказался открыть новые участки в России.

Материалы о подготовке к выборам собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Выборы в Абхазии".

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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