Админресур стал неотъемлемой частью выборов президента Абхазии

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В Абхазии госорганы превращены в штабы кандидата в президенты от власти Бадры Гумбы, а в адрес кандидатов от оппозиции звучат обвинения в антироссийской позиции.

Как информировал "Кавказский узел", 3 февраля стало известно, что Общественная палата Абхазии призвала депутатов отменить графу "против всех" во втором туре президентских выборов и упростить порядок подсчета голосов, заявив, что неоднозначность трактовки избирательного законодательства может привести к эскалации ситуации в Абхазии.

Почему в Абхазии пройдут досрочные выборы президента, кто претендует на пост и как пройдет голосование, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Досрочные выборы президента Абхазии".

Уже сейчас можно говорить о применении админресурса в ходе предвыборной кампании в Абхазии, считает уроженец Абхазии Антон Кривенюк, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений.

"Все органы государственной власти Абхазии находятся на острие борьбы и работают в рамках штаба кандидата от власти Бадры Гумбы. Сегодня можно говорить о том, что администрации районов и городов являются штабами Гумбы. Админресурс задействован по полной программе. Но какого-то давления на других кандидатов нет. В абхазских условиях сложно создавать проблемы для оппозиционных депутатов в плане проведения встреч с избирателями или иных ограничений", – сказал Кривенюк корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, визит заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко и встреча только с Бадрой Гунбой из всех кандидатов в президенты говорит о поддержке Москвы.

"Да, это и есть открытая поддержка кандидата от власти. Мы видим не только по этой встрече, хотя это самый яркий показатель, но и по другим событиям. Мы видим, что Москва поставила на кандидата от власти. В этом нет ничего нового. Это обычная тактика Москвы, которая за редкими исключениями используется в отношении Абхазии", – подчеркнул Кривенюк.

Он считает, что у оппозиции мало шансов на победу на выборах президента.

"Я не вижу гарантий ровного исхода выборов. Мы знаем, что накал страстей таков, что вне зависимости от итогов выборов, могут быть очень разные силовые кампании по итогам первого или второго тура. Что касается возможных перемен после выборов, то их не будет. Перемен не было последние 5 лет после прихода к власти представителя оппозиции. Их не было до этого, когда 10 лет назад к власти пришел другой кандидат от оппозиции. Поэтому говорить о возможных переменах крайне сложно", – указал Кривенюк.

Он также отметил, что все предвыборные кампании в Абхазии проходят достаточно грязно.

"Все предвыборные кампании в Абхазии всегда были грязными. С использованием пиар-технологий, часто под влиянием политтехнологов извне, что вообще не нужно в условиях абхазской политики, потому что это создает лишнее напряжение. Кампания в целом проходит грязно, много зла, сливов и компроматов. Лишение гражданства скорее не повлияло на оппозиционных деятелей. Предвыборная кампания в целом идет по такому достаточно взрывоопасному пути", – сказал он.

Несколько политических деятелей в Абхазии лишились российского гражданства. 24 января появилась информация о том, что гражданства России лишен депутат парламента Абхазии, глава общественной организации "Аидгылара" Кан Кварчия. Госагентство "Апсныпресс" сообщило, что исполняющий обязанности президента Валерий Бганба поручил министерству иностранных дел Абхазии разобраться в вопросе, связанном с появившейся информацией о лишении гражданства России депутата парламента Кана Кварчии и общественного деятеля Левана Микаи. Telegram-канал "Республика" сообщил, что также гражданства России лишен бывший депутат парламента Тайфун Ардзинба. Кан Кварчия, который отказался участвовать в президентских выборах, и предприниматель Леван Микаа уверены, что за лишением их гражданства России стоит бывший президент Аслан Бжания.

Политолог Давид Дасания также констатировал факт использования админресурса кандидатом в президенты от власти.

"Команда бывшего президента, которая, по сути, де-факто управляет Абхазией, конечно же, использует административный ресурс. Более того, так поступали все власти в стране на протяжении всех послевоенных лет. За исключением двух глав администраций районов Абхазии, все главы районов ушли в оплачиваемый отпуск и работают в штабе кандидата в президенты Бадры Гунба. Лидеры абхазской оппозиции считают такой шаг саботажем, так как Абхазия на местах фактически обезглавлена. Проблемы в регионах не решаются. Они копятся, общественность возмущена. Кандидатам от оппозиции в проведении каких-либо встреч никто прямо не мешает, но на них дружно выливаются ушаты грязи, как внутри Абхазии, так и из России", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кандидаты проводят встречи с избирателями, проводятся выступления по телевидению. Видна и агитация в виде наружной рекламы, баннеров. Недавно в прямом эфире встретились четыре из пяти кандидатов в президенты, а именно Адгур Ардзинба, Бадра Гунба, Роберт Аршба и Олег Барциц. На этой встрече не было Адгура Хурхумал. По мнению подавляющего большинства пользователей абхазского сегмента, соцсети Facebook*, лучше всех проявил себя на общей пресс-конференции лидер оппозиции Адгур Ардзинба, продолжил аналитик.

Организатор этой пресс-конференции ‒ Абхазское телевидение открыто поддержало выдвиженца власти, грубо мешая Адгуру Ардзинба отвечать на вопросы. Абхазское телевидение вместо того, чтобы способствовать объединению общества, наоборот, вносит разлад и углубляет раскол. В последние годы наблюдается тенденция, когда АТВ становится инструментом власти, а не площадкой для открытого диалога и обсуждения актуальных проблем, отметил Дасания.

Приезд заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко также был использован в интересах кандидата от власти, полагает он.

"Ряд СМИ и интернет-сайтов стали называть Сергея Кириенко, детство которого прошло в Абхазии, куратором Российской Федерации по этой кавказской республике. Если это так, то ситуация в Абхазии начнёт стабилизироваться, проблемы во взаимоотношениях с Россией будут постепенно решаться, а антиабхазская истерия, разыгравшаяся в российских СМИ, уйдёт в прошлое", – считает Дасания.

Кириенко в Абхазии должен был сопровождать исполняющий обязанности президента страны Валерий Бганба, а также высокопоставленные чиновники, не участвующие в президентских выборах. Вместо этого его неожиданно окружили все те высокопоставленные политики, которые ушли в оплачиваемый отпуск по причине участия их в той или иной форме в выборах, что недопустимо. Кириенко заявил, что Москва признает президентом любого победителя выборов в Абхазии, независимо от его политической принадлежности. Избиратели же воспринимают это по-своему, как будто Кириенко приехал из Москвы исключительно для поддержки кандидата в президенты от власти, указал Давид Дасания.

Он уверен, что победа оппозиции станет началом перемен в стране. "Я уверен, что при победе оппозиционного кандидата на выборах бывший президент и несколько бывших высокопоставленных чиновников будут привлечены к ответственности за коррупционные преступления, совершённые за время их правления", – сказал политолог.

Недавний переток электроэнергии, который решил многие проблемы, также используется в интересах кандидата от власти. Что касается лишения гражданства оппозиционных деятелей, то это было попыткой давления, считает Дасания. "В отличие от предыдущих выборных кампаний, текущая гонка выглядит более напряжённой и поляризованной", – пояснил аналитик.

Но, по его мнению, несмотря на попытки властей дискредитировать оппозицию и манипулировать общественным мнением, текущая предвыборная ситуация может привести к неожиданным результатам. Если оппозиционный кандидат сможет эффективно использовать недовольство населения в своей кампании, это может изменить расстановку сил в Абхазии.

О том, что в предвыборной кампании используется админресурс также высказался активист Астамур Какалия. "Применение админресурса – это обычная практика на наших выборах. Я не помню ни одних выборов у нас, когда бы щебень, гравий и бетон не были бы использованы. Есть лишь один кандидат Адгур Ардзинба, который был в оппозиции к властям, критиковал их все 5 лет и пошел на выборы. Главный фактор, который ему помогает, это даже не его команда, а то, что власть настолько халтурно, настолько демагогически отнеслась к своим обязанностям, что население чтобы убрать сотни некомпетентных чинуш проголосуют за того, кто будет их враг", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла",

Он отметил, что кандидаты ведут агитацию, но она малоинформативна.

Какалия также заявил, что визитом Кириенко Москва поддержала конкретного кандидата от партии власти. "Визит Киреенко и его встреча с Гунба – это, несомненно, индикатор симпатий Москвы к Гунба. Это довольно серьезный, мощный фактор публичной поддержки", – указал он.

Выборы, если состоятся, и оппозиция победит, то будет пересмотр программы по российским инвестициям, уверен он.

"Что будет если победит оппозиция? Новая дорожная карта по защите российских инвестиций , но я не уверен, что выборы состоятся. Антирейтинг власти колоссальный, люди хотят перемен и реформ, но вместе с тем и оппозиция не демонстрирует конкретики, пока во всяком случае. Так что может сложится ситуация 2019 года. То есть власть проиграет выборы по голосам, а это неизбежное следствие их халтурной внутренней политики, но вместе с тем оппозиция может не набрать достаточного перевеса в голосах с учетом графы против всех. Возможно и такое", – сказал Какалия.

По мнению абхазского журналиста, который дал комментарий на условиях анонимности, действующие власти используют тему перетока в свою пользу.

"Открыто об этом первые лица не говорят, но их окружение в своих выступлениях, на встречах с избирателями делает акцент на то, что переток стал возможен благодаря усилиям и позиции Гунба. Вообще власти используют всякую возможность, чтобы показать, что они могут найти компромисс в отношениях с Россией, могут найти решения многим болезненным вопросам. И при этом они показывают, что другие кандидаты этого вряд ли смогут, поэтому не надо голосовать за них", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист отмечает, что предвыборная кампания строится вокруг темы, кто пророссийский, а кто нет.

"В этом смысле все очень плохо. Нет дискуссии насчет экономики, внутренних проблем, социальных и культурных вопросов. Политик не обсуждают то, что реально волнует избирателей. У нас же везде одни проблемы со здравоохранением, майнингом, образованием. Но этим вопросам уделяется минимум внимания", – отметил он.

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