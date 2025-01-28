Водолазы приостановили работы у затонувшего близ Анапы танкера "Волгонефть-239"

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Погружения к носовой части танкера "Волгонефть-239" приостановлены из-за ухудшения погоды, водолазы работают в районе мыса Панагия, где находится корма судна.

Как писал "Кавказский узел", после откачки мазута на кормовой части танкера "Волгонефть-239" близ мыса Панагия ведется подготовка к утилизации судна, ее проект будет готов к концу января. К 25 января специалисты откачали весь мазут из кормовой части танкера "Волгонефть-239", севшей на мель в Темрюкском районе. Откачка мазута была начата 17 января.

Судно «Водолаз Малеев» приостановило выполнение водолазных работ на носовой части «Волгонефть-239» в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила сегодня Морспасслужба.

Вместе с тем несколько судов ведомства проводят мониторинг акватории на предмет загрязнения, локализации и ликвидации пятна нефтепродуктов в районе кормовой части «Волгонефть-239». На месте ликвидации разлива мазута в районе мыса Панагия работает аварийно-спасательная партия в составе 44 спасателей. Для водолазных работ задействовано 20 водолазов, указано в Telegram-канале ведомства.

Искусственную закрытую бухту около кормы «Волгонефть-239» обработали сорбентом, сообщил сегодня оперштаб Краснодарского края.

Каждый раз, когда на поверхности воды появляются маслянистые пятна в воде вокруг судна и вдоль берега со стороны моря периодически посыпают сорбентом – смесью из торфа и биопрепарата. Он впитывает фрагменты нефтепродуктов и разлагает без вреда для экологии, сообщил сегодня оперштаб.

На самой корме судна 28 января работ не производят - финальная очистка танков и отсеков от остатков нефтепродуктов полностью завершена, идет подготовка к утилизации корпуса танкера.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

10 января пятно мазута площадью более 2,8 тысячи квадратных метров появилось около мыса Панагия - у кормовой части танкера "Волгонефть-239". 13 января тяжелая техника начала собирать мазут у кормы танкера, к 18 января оттуда было вывезено более 1700 тонн смеси мазута и воды.

Напомним, 23 января был начат вывоз на утилизацию мешков с мазутом с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском.

По оценкам экологов, к 3 января на побережье выбросило лишь небольшую часть мазута из затонувших танкеров, и выбросы будут продолжаться как минимум до конца 2025 года.

Из-за загрязнения побережья турпоток в Анапу в новогодние праздники ощутимо сократился. На восстановление 280 гектаров пляжей после разлива мазута потребуется более года, Минприроды намерено завершить завоз песка к лету 2026 года.

Восстановление биосистемы Черного моря после разлива мазута в Керченском проливе займет от пяти до 10 лет. Материалы о последствиях разлива мазута в Краснодарском крае собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Экокатастрофа на Кубани".

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