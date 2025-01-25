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17:56, 25 января 2025

Обвиняемые по делу о беспорядках в Махачкале пожаловались на избиения

Беспорядки в Махачкале. Октябрь 2023 г. Фото: xakac.info

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Магомедгаджи Чиргилаев и Ясин Гаджиев, обвиняемые по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили адвокату, что их избивали для принуждения к самооговору.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции, которые находились в аэропорту Махачкалы, не смогли опознать в суде двух обвиняемых по делу о беспорядках - Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева, сообщил 5 января адвокат Бийсолтан Капаров. По его словам, Чиргилаев и Гаджиев работали в строительной отрасли, а в аэропорт пошли из любопытства, чтобы посмотреть, что там происходит. "Они заявляют, что после задержания их заставили говорить, что они якобы кидались камнями в аэропорту", - рассказал адвокат.

Дело пяти жителей Дагестана (Рамазана Абдуллабекова, Исмаила Амирова, Ясина Гаджиева, Магомедали Омарова и Магомедгаджи Чиргилаева) в сентябре 2024 года начал рассматривать Андроповский суд Ставрополья. Все пять подсудимых отказались признать вину.

Намеченное на 23 января заседание Андроповского райсуда по "аэропортовскому делу" свелось к продлению срока ареста подсудимым и было отложено на 28 января, рассказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомедгаджи Чиргилаева и Ясина Гаджиева Бийсолтан Капаров.

"Они признают только то, что были на территории аэропорта, и больше ничего", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Слова Чиргилаева и Гаджиева о том, что их заставили говорить, будто они бросали камни в аэропорту, были вызваны тем, что их «били и принуждали», разъяснил адвокат.

Надевали на голову черные пакеты, бросали на бетонный пол

«Надевали на голову черные пакеты, бросали на бетонный пол и так далее. К сожалению, я не сразу вошел в дело. А когда вошел – видимые следы [насилия] уже исчезли, и каких-то заметных последствий для здоровья не было. Поэтому я даже не стал обращаться за проведением экспертизы», - сказал Капаров.

Он отметил, что оба подзащитных работали подсобными рабочими на стройке. «Жен и детей у них не было – очень молодые еще», - добавил адвокат.

Остальные адвокаты подсудимых по этому делу от комментариев отказались, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, по версии следствия, Рамазан Абдуллабеков, Исмаил Амиров, Ясин Гаджиев, Магомедали Омаров и Магомедгаджи Чиргилаев 29 октября 2023 года  "в аэропорту Уйташ на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества". Они обвиняются в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и несоблюдении транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (часть 3 статьи 263.1 УК РФ).

По данным следователей, к 16 января в суды направлено 28 уголовных дел 135 обвиняемых в участии в беспорядках в аэропорту Махачкалы. Еще семь человек, в том числе три предполагаемых организатора беспорядков, объявлены в розыск.

16 января Советский райсуд Ставропольского края вынес приговор пяти жителям Дагестана по делу об беспорядках, они получили от семи до восьми лет лишения свободы. 10 января суд в Георгиевске приговорил четырех жителей Дагестана к 10 годам заключения по делу о беспорядках.

23 декабря 2024 года Усть-Лабинский суд приговорил к лишению свободы на сроки от семи до восьми лет восьмерых обвиняемых. 11 декабря суды в Ставропольском крае приговорили 10 жителей Дагестана также к длительным срокам.

Массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы произошли 29 октября 2023 года из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. 1200 человек были привлечены к административной ответственности. Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа - Дагестане, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было" и "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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