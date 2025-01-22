Список убитых на Украине пополнил контрактник из Бабаюртовского района

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Явмидин Османов из Бабаюртовского района умер от ранений, полученных в боях на Украине. С начала специальной военной операции официально признаны убитыми как минимум 1207 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 21 января власти признали убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 1206 бойцов из Дагестана.

Контрактник из села Адиль-Янгиюрт Явмидин Османов умер от полученных ранений 15 января, после очередной операции. Похороны прошли 19 января в родовом селе, пишут "Бабаюртовские вести" со ссылкой на администрацию района.

Явмидин Османов после службы в армии работал на Крайнем Севере, а потом переехал в Москву. У него появилась семья и трое детей. В октябре 2021 года Османов подписал контракт с Минобороны России и участвовал в СВО с первых ее дней. 14 октября 2022 года в Донбассе был убит его старший брат Тимур Османов. 10 января Явмидин Османов попал под обстрел БПЛА. Он был тяжело ранен, перенес несколько операций, но спасти его так и не удалось, сообщило издание.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1207 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.