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15:40, 21 января 2025

Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ренат Шихсаидов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1206 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 20 января власти признали убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 1205 бойцов из Дагестана.

Уроженец села Яруквалар Магарамкентского района  Ренат Шихсаидов убит в военной операции на Украине. Ему было 37 лет, сообщила администрация Магарамкентского района в своем Telegram-канале 17 января.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1206 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Автор: "Кавказский узел"

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