Боец из Казбековского района убит в военной операции

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Айгуп Абужанатов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1205 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года стало известно, что в военной операции на Украине убит уроженец Казбековского района Имам-Паша Абужанатов. К сегодняшнему дню официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 1204 бойца из Дагестана.

О том, что в военной операции на Украине убит Айгуп Абужанатов, стало известно из отчета о визите главы правительства Дагестана Абдулмуслима Абдулмуслимова в Казбековский район. В Telegram-канале правительства говорится, что Абулмуслимов "навестил жительницу села Дылым Аминат Абужанатову", муж которой Айгуп Абужанатов и сын Имам-Паша Абужанатов убиты в военной операции на Украине. В сообщении от 17 января также указано, что глава правительства оказал вдове материальную помощь.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1205 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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