Житель Чечни обвинен в убийстве бывшей снохи

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Дошло до суда дело жителя села Бачи-Юрт, который убил бывшую жену своего сына. Она приехала, чтобы навестить дочь, которая жила вместе с родителями бывшего мужа.

Житель Чечни обвинен в убийстве девушки, его дело направлено на рассмотрение в суд.

По данным следствия, 46-летний житель села Бачи-юрт из-за неприязненных отношений к бывшей жене своего сына задушил ее во время сна. Девушка проживала в Московской области, откуда приехала чтобы навестить малолетнюю дочку, которая жила с родителями бывшего мужа, сообщает 10 января следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике на своем официальном сайте.

Чтобы скрыть преступление, мужчина вынес тело девушки на задний двор и сжег его. Затем останки он собрал в мешок и выбросил в реку.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин так же чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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