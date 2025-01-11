RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:19, 11 января 2025

Житель Чечни обвинен в убийстве бывшей снохи

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дошло до суда дело жителя села Бачи-Юрт, который убил бывшую жену своего сына. Она приехала, чтобы навестить дочь, которая жила вместе с родителями бывшего мужа.

Житель Чечни обвинен в убийстве девушки, его дело направлено на рассмотрение в суд.

По данным следствия, 46-летний житель села Бачи-юрт из-за неприязненных отношений к бывшей жене своего сына задушил ее во время сна. Девушка проживала в Московской области, откуда приехала чтобы навестить малолетнюю дочку, которая жила с родителями бывшего мужа, сообщает 10 января следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чеченской Республике на своем официальном сайте.

Чтобы скрыть преступление, мужчина вынес тело девушки на задний двор и сжег его. Затем останки он собрал в мешок и выбросил в реку.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин так же чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества. Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Крушение рейса Баку - Грозный. Январь 2025 г. Фото: пресс-служба МЧС
12:17, 8 января 2025
В Азербайджане списаны банковские долги погибших при крушении Embraer
Самолет Баку-Грозный, разбившийся близ Актау. Стоп-кадр видео МЧС Казахстана от 25.12.24, https://t.me/qr_tjm/19938
15:32, 7 января 2025
Аналитики исключили пересмотр отношений Баку и Москвы на фоне крушения самолета
Спасатели у самолета Баку-Грозный, разбившегося близ Актау. Скриншот фото МЧС Казахстана от 26.12.24, https://t.me/qr_tjm/19968
14:47, 7 января 2025
Расшифровка черных ящиков самолета AZAL завершена в Бразилии
Ильхам Алиев. Фото: https://president.az/ru/articles/view/42411
14:49, 6 января 2025
Алиев раскритиковал Россию за отказ признать вину в крушении Embraer
Девушки в хиджабах. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop.
13:10, 5 января 2025
Солтаев потребовал наказать силовиков Амурска за задержание девочки в хиджабе
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Фото
17:50, 30 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Пехотинец против командующего
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Все блоги
Справочник
Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Участники акции в День памяти адыгов в национальных костюмах, 2019 год. Фоторепортаж корреспондента “Кавказского узла”. Адыги

Блогеры
Фото
08:20, 9 января 2025
BERG...man Tbilisi
24
Уже и Кадыров против тонировки, но что мешает возу сдвинуться с места?
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Фото
16:50, 3 января 2025
BERG...man Tbilisi
91
Кадыров может испортить российско-узбекские отношения лишь в фантазиях врагов "империи зла"
Фото
09:45, 1 января 2025
Ветер с Апшерона
11
Обстрел велся не по БПЛА, а по самолету - ВЧК-ОГПУ
Фото
17:50, 30 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Пехотинец против командующего
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Заира Пирова. Стоп-кадр видео из telegram-канала "Кризисной группы CК SOS" (признана иноагентом) от 09.01.25, https://t.me/sksosorg/1308.
10 января 2025, 20:25
Заира Пирова вернулась в Дагестан

Больница. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
10 января 2025, 17:36
Работа санатория в Нальчике приостановлена после отравления детей

Руфат Сафаров. Фото: https://musavat.com/news/iranin-sirli-generalinin-bakiya-qefil-seferi_1135151.html
10 января 2025, 11:50
Правозащитник Сафаров связал свой арест с наградой Госдепа США

Заира Пирова. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кризисная группа СК SOS" (признана иноагентом) от 06.01.25, https://t.me/sksosorg/1292
09 января 2025, 16:30
Пользователи соцсетей поспорили о побеге Заиры Пировой в Грузию

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше