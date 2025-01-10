Контрактник пожаловался на отсутствие лечения в госпитале в Чечне

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Раненый военнослужащий Руслан Аразов заявил, что был выписан из госпиталя в Чечне, хотя не получил должного лечения. Он потребовал провести проверку и наказать виновных.

Видеообращение Руслана Аразова размещено 9 января на его YouTube-канале. На видео Аразов сидит на кровати, его левая нога забинтована. Обращаясь к Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову, военнослужащий сообщил, что в феврале 2024 года заключил контракт с Минобороны и находился в зоне военной операции на Украине, получил ранения и перелом ноги и 25 декабря поступил в госпиталь в Чечне.

По словам контрактника, за семь дней пребывания в этом госпитале он "никакого лечения не получил", за исключением перевязок и обработки раны "зеленкой".

Лечение не проводят, а в эпикризе пишут что угодно

"Отношение персонала крайне неуважительное, отвратительное, с людьми не считаются, фальсифицируют документы, выписные эпикризы, степень травмы занижают, бытовые условия отсутствуют, в еде ограничивают и соответственно, самое главное, никакое лечение не проводят, а в эпикризе пишут что угодно", - написал Руслан Аразов в текстовой аннотации своего видеообращения.

1 января, по словам Аразова, у него возникла перепалка с персоналом столовой "из-за ограничения в еде". "Весь свой диалог с заведующей столовой я записывал на камеру своего телефона. Увидев видеосъемку, начали реагировать агрессивно, вызвав в столовую дежурного врача, и меня в тот же день выписали", - рассказал он на видео.

Мужчина отметил, что в выписном эпикризе была приведена формулировка "за нарушение режима, за грубое и неадекватное отношение с персоналом столовой". Однако после этого ему вручили вторую выписку, где причиной была указана видеосъёмка в столовой.

Аразов обратился с рапортом к начальнику госпиталя для проведения служебной проверки, после чего был увезен в казарму. "Спустя два часа за мной повторно посылают скорую, обратно уложили в терапевтическое отделение и выписывают третьего числа. В выписном эпикризе прописывают лечение, которое мне совсем не проводили. Я начал требовать, чтобы мне выдали действующий эпикриз с проведенным лечением, на что получил отказ", - рассказал он.

Руслан Аразов также попросил адресатов видеообращения направить его в другой военный госпиталь для дальнейшего лечения. "Из моих конечностей осколки не достали. И на заданный мой вопрос, почему не достают осколки, мне четко дали понять, открытым текстом объяснили: как хотите, так и доставайте, это ваши проблемы. Вот какое отношение и лечение я получил в военном госпитале!" – сказал он.

Контрактник добавил, что записывает видео 7 января, находясь в казарме войсковой части. "С поломанной ногой лежу в казарме, где нет никаких условий. Прошу вас разобраться в данной ситуации, виновных привлечь к ответственности", - сказал Аразов.

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