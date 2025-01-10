RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:34, 10 января 2025

Контрактник пожаловался на отсутствие лечения в госпитале в Чечне

Кадр видеообращения Руслана Аразова https://www.youtube.com/watch?v=8TWBZ4SrfiU

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Раненый военнослужащий Руслан Аразов заявил, что был выписан из госпиталя в Чечне, хотя не получил должного лечения. Он потребовал провести проверку и наказать виновных.

Видеообращение Руслана Аразова размещено 9 января на его YouTube-канале. На видео Аразов сидит на кровати, его левая нога забинтована. Обращаясь к Владимиру Путину и министру обороны Андрею Белоусову, военнослужащий сообщил, что в феврале 2024 года заключил контракт с Минобороны и находился в зоне военной операции на Украине, получил ранения и перелом ноги и 25 декабря поступил в госпиталь в Чечне.

По словам контрактника, за семь дней пребывания в этом госпитале он "никакого лечения не получил", за исключением перевязок и обработки раны "зеленкой".

Лечение не проводят, а в эпикризе пишут что угодно

"Отношение персонала крайне неуважительное, отвратительное, с людьми не считаются, фальсифицируют документы, выписные эпикризы, степень травмы занижают, бытовые условия отсутствуют, в еде ограничивают и соответственно, самое главное, никакое лечение не проводят, а в эпикризе пишут что угодно", - написал Руслан Аразов в текстовой аннотации своего видеообращения.

1 января, по словам Аразова, у него возникла перепалка с персоналом столовой "из-за ограничения в еде". "Весь свой диалог с заведующей столовой я записывал на камеру своего телефона. Увидев видеосъемку, начали реагировать агрессивно, вызвав в столовую дежурного врача, и меня в тот же день выписали", - рассказал он на видео.

Мужчина отметил, что в выписном эпикризе была приведена формулировка "за нарушение режима, за грубое и неадекватное отношение с персоналом столовой". Однако после этого ему вручили вторую выписку, где причиной была указана видеосъёмка в столовой.

Аразов обратился с рапортом к начальнику госпиталя для проведения служебной проверки, после чего был увезен в казарму. "Спустя два часа за мной повторно посылают скорую, обратно уложили в терапевтическое отделение и выписывают третьего числа. В выписном эпикризе прописывают лечение, которое мне совсем не проводили. Я начал требовать, чтобы мне выдали действующий эпикриз с проведенным лечением, на что получил отказ", - рассказал он.

Руслан Аразов также попросил адресатов видеообращения направить его в другой военный госпиталь для дальнейшего лечения. "Из моих конечностей осколки не достали. И на заданный мой вопрос, почему не достают осколки, мне четко дали понять, открытым текстом объяснили: как хотите, так и доставайте, это ваши проблемы. Вот какое отношение и лечение я получил в военном госпитале!" – сказал он.

Контрактник добавил, что записывает видео 7 января, находясь в казарме войсковой части. "С поломанной ногой лежу в казарме, где нет никаких условий. Прошу вас разобраться в данной ситуации, виновных привлечь к ответственности", - сказал Аразов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
08:15, 10 января 2025
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
07:35, 10 января 2025
Дома сельчан в Ростовской области повреждены при атаке дронов
06:06, 10 января 2025
Арестованы обвиняемые в убийстве российского туриста в Сванетии
04:08, 10 января 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
17:13, 9 января 2025
Боец из Дагестана убит в военной операции на Украине
08:04, 9 января 2025
Участник СВО арестован в Адыгее по делу о терроризме
Все события дня
Новости
Трудовая книжка. Фото Елены Синеок, "Юга.ру"
12:38, 9 января 2025
Ингушетия и Дагестан отличились высоким уровнем безработицы
Рейды ГИБДД по профилактике правонарушений на дорогах. Скриншот видео groznytv https://www.instagram.com/p/CNzKxQCJXTN/
05:14, 9 января 2025
Кадыров потребовал ужесточить борьбу с тонировкой на автомобилях
Зарема Мусаева. Скриншот фото из Telegram-канала "Команды против пыток" (признана иноагентом) от 28.06.23, https://t.me/no_torture/2690.
20:26, 8 января 2025
Юристы сочли действия суда в Чечне нарушением права Мусаевой на защиту
15:02, 8 января 2025
Завершено следствие по делу уроженца Чечни Эльдукаева
Крушение рейса Баку - Грозный. Январь 2025 г. Фото: пресс-служба МЧС
12:17, 8 января 2025
В Азербайджане списаны банковские долги погибших при крушении Embraer
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Фото
17:50, 30 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Пехотинец против командующего
Фото
13:57, 26 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
49
Строить гипотезы причин авиакатастрофы под Актау, когда идет следствие, неверно: Кремль
Все блоги
Справочник
Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Керченском проливе

Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года. Фото http://kavtoday.ru/8205 Теракт в Кизляре и Первомайском 9-18 января 1996 года

Война в Южной Осетии 1991-1992 гг» Скриншот osetia.kvaisa.ru Как начинался конфликт в Южной Осетии

Блогеры
Фото
08:20, 9 января 2025
BERG...man Tbilisi
24
Уже и Кадыров против тонировки, но что мешает возу сдвинуться с места?
Фото
08:53, 6 января 2025
BERG...man Tbilisi
46
Алаудинов о контрнаступе ВСУ в Курской области и вопросы к русским пленным
Фото
16:50, 3 января 2025
BERG...man Tbilisi
91
Кадыров может испортить российско-узбекские отношения лишь в фантазиях врагов "империи зла"
Фото
09:45, 1 января 2025
Ветер с Апшерона
11
Обстрел велся не по БПЛА, а по самолету - ВЧК-ОГПУ
Фото
17:50, 30 декабря 2024
Ветер с Апшерона
4
Пехотинец против командующего
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Заира Пирова. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Кризисная группа СК SOS" (признана иноагентом) от 06.01.25, https://t.me/sksosorg/1292
09 января 2025, 16:30
Пользователи соцсетей поспорили о побеге Заиры Пировой в Грузию

Зал суда. Фото: Федор Обмайкин/Югополис
09 января 2025, 11:44
Начальник тюремной больницы осужден в Кабардино-Балкарии за покушение на убийство

Обломки дрона. Фото: https://www.yugopolis.ru/v-adygee-pod-krasnodarom-upal-dron-172620/
09 января 2025, 08:56
На Кубани обломки дрона упали на дом

Линия электропередачи. Фото: krd.ru
08 января 2025, 14:24
Анонсировано ужесточение ограничений на подачу света в Абхазии

Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Показать больше