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13:57, 28 декабря 2024

Суд продлил арест замминистра образования Дагестана

Халид Нурмагомедов. Фото: РИА Дагестан https://riadagestan.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Махачкале продлил срок ареста бывшего замминистра образования Дагестана Халида Нурмагомедова, подозреваемого в получении многомиллионной взятки.

Как писал "Кавказский узел", 8 ноября следователи сообщили о задержании бывшего замминистра образования и науки Дагестана Халида Нурмагомедова, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Он был арестован на два месяца.

По версии следствия, с 2013 по 2023 годы замминистра получил 60 миллионов рублей от руководителя коммерческой компании, а взамен помог с заключением госконтрактов на ремонтно-строительные работы на объектах, подведомственных министерству. Всего было заключено 15 контрактов на общую сумму более 160 млн рублей.

Арест Халида Нурмагомедова продлен до 7 февраля, сообщила агентству РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Дагестана Зарема Мамаева.

"Советский районный суд Махачкалы продлил меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Нурмагомедова до 7 февраля 2025 года", – сказала она.

Часть 6 статьи 290 УК РФ, по которой задержан экс-чиновник, предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

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Автор: "Кавказский узел"

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