Уволенный Пашиняном чиновник помещен под домашний арест

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Ваге Геворгян, уволенный несколько дней назад с поста врио председателя Водного Комитета Армении, отправлен под домашний арест в рамках расследования уголовного дела.

В Армении арестован временно исполняющий обязанности председателя Водного комитета Ваге Геворгян, сообщил сегодня Антикоррупционный комитет.

Геворгян преследуется в рамках дела, расследуемого комитетом, он помещен под домашний арест. При этом не сообщается, о каком именно деле идет речь "в интересах предварительного следствия", следует из сообщения ведомства, поступившего корреспонденту "Кавказского узла".

В рамках данного дела, согласно сообщению Комитета, также есть другие лица со статусом обвиняемых.

20 декабря Никол Пашинян освободил Ваге Геворгяна от должности временно исполняющего обязанности председателя Водного комитета, на котором он пребывал с 2021 года. До этого, с 2015 года, он был мэром Абовяна и был избран от партии "Процветающая Армения", лидером которой является Гагик Царукян. Затем Геворгян был переизбран на пост мэра, но уже как независимый кандидат.

В 2020 году Генпрокуратура Армении обвинила Ваге Геворгяна "в халатности и невыполнении обязанностей по предотвращению и пресечению самовольного захвата земельных участков и строительства на них".

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