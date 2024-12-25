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01:11, 25 декабря 2024

Кадыров отчитался об отправке на Украину новой партии бойцов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Очередная группа добровольцев улетела в зону военных действий после курса в Российском университете спецназа.

Как писал "Кавказский узел", сообщения Рамзана Кадырова об отправке из Чечни групп бойцов, включая добровольцев из разных регионов, носят регулярный характер. В частности, 1 декабря глава Чечни сообщил, что группа бойцов, прошедших подготовку в Российском университете спецназа, отправлена в зону военной операции. 17 декабря он сообщил, рапортуя о вылете очередной группы, что с начала СВО из Чечни отправлено более 51 тысячи бойцов, в том числе 20 400 добровольцев. По его словам, около 10 тысяч бойцов из республики находятся в зоне боевых действий.

Российский университет спецназа – организованный Рамзаном Кадыровым учебный центр в Гудермесе, где проводится подготовка добровольцев для отправки в зону военных действий и базируется спецназ "Ахмат", говорится в справке "Кавказского узла" "Чему учат в университете спецназа имени Путина в Чечне".

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 декабря отчитался в своем телеграм-канале о вылетел из международного аэропорта имени Ахмата-Хаджи Кадырова специального борта с добровольцами.

По его словам, добровольцы прошли обучение в Российском университете спецназа имени Владимира Путина, причем курс обучения был ускоренный, он включал "широкий спектр самых востребованных умений и навыков". Обмундирование и другой необходимый инвентарь обеспечил для бойцов Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова. "По прибытии на фронт они вступят в ряды легендарного спецназа "Ахмат", - отметил Кадыров.

На видео, которое также было опубликовано в телеграм-канале, один из добровольцев говорит, что уже "в пятый раз приезжает сюда через подразделение "Ахмат".

Напомним, 27 июля Кадыров заявил, что из Чечни на Украину отправлено уже 45 тысяч бойцов. Однако данные про общее число отправленных из Чечни силовиков не учитывают выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. При этом с ноября 2022 года каждый отчет об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем, а также регулярно подчеркивает, что поток добровольцев не снижается и проблем с их набором нет.

В октябре Рамзан Кадыров заявил, что чеченцу следует вести себя "в соответствии с нормами религии и наших национальных традиций", а лучшим выбором для "категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни", он назвал службу в российской армии. "Следует доказать свою приверженность религии и национальным интересам на поле боя", - сказал он.

4 ноября Центр защиты прав человека "Мемориал"* сообщил, что силовики в Чечне проводят обходы домов и задерживают мужчин. В частности, в Аргуне силовики задержали 42-летнего инвалида Ризвана Батырова. Задержанным предлагают на выбор либо отправку на СВО, либо уголовное преследование за посещение телеграм-каналов критиков чеченских властей, сообщили правозащитники.

От задержанных требуют заключить контракты с Минобороны, поскольку в Чечне не хватает добровольцев для отправки в зону военной операции, указали политолог Руслан Кутаев и правозащитница Светлана Ганнушкина*.

"Сколько бы миллионов [рублей] ни платили - желающих нет. Осознанно, потому что у них на памяти война с Россией, они не хотят за русских воевать. Это не фигура речи, это не игра слов, это действительно так. И власти сейчас под любыми соусами принуждают, потому что люди не идут", - сказал, в частности, Руслан Кутаев.

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Автор: "Кавказский узел"

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