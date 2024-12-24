Армения признала косовские паспорта

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Граждане Армении и Косово смогут подать заявления на получение визы на основании внутренних, дипломатических и служебных паспортов. Это, по разъяснению МИД Армении, не означает признание самого Косово.

МИД Армении прокомментировал решение о признании паспортов Косово. По данным ведомства, Армения и Косово договорились предоставить друг другу возможность для подачи заявлений на визы.

Заместитель министра иностранных дел и диаспоры Косово Ахмети Крешник сообщил 20 декабря, что Армения официально признала паспорта Косово, включая обычные, дипломатические и служебные. "Это значительный шаг на пути к укреплению связей и отношений между гражданами и институтами обеих стран", - написал он в соцсети X.

Решение о признании паспортов прокомментировала 23 декабря пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян. По ее словам, целью решения о признании паспортов Косово является обеспечение основополагающего принципа свободного передвижения людей.

«Диалог между Арменией и Косово поддерживается на различных платформах и уровнях через двусторонние встречи и обсуждения. Предпринимаются шаги по активизации туристических связей и контактов между людьми, что не означает признания", - заявила она.

Ведомство также отметило, что в этом отношении Ереван вовсе не является исключением. Многие страны мира, в том числе ряд государств-членов ЕС, признают косовские паспорта и сотрудничают с Косово в отдельных сферах без официального признания.

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