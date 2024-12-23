Сирота из Волгоградской области пожаловалась на нарушение ее жилищных прав

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Власти Иловлинского района выделили местной жительнице, которая является сиротой, в качестве положенного ей по закону жилья квартиру без отделки.

Видеообращение от сироты из поселка Иловля Иловлинского района, в котором она пожаловалась на нарушение жилищных прав, 22 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" опубликовало РОО "Объединение по защите прав детей-сирот".

На кадрах показано здание, построенное из газоблока. Помещения в черновой отделке. Автор ролика снял на видео стены подъезда, она показала щели между кирпичами. "Нам сказали, что никакая отделка нам не положена, а как нам жить?" – задалась вопросом автор видео.

Также она сняла на видео зазоры между лестницей в подъезде и стеной – отделка отсутствует во всем здании. Далее она сняла дом с улицы, внешняя отделка здания также отсутствует. "Жилой дом содержит менее 10 квартир и не считается многоквартирным. Квартиры приобретались по отдельности каждая, без учета общедомового имущества и без проверки качества такового", – сказано в описании видео.

На 10.30 мск на сайте администрации Иловлинского района нет комментариев относительно жалобы сироты на нарушение ее жилищных прав.

"Кавказский узел" также писал, что 9 августа сирота из Волгограда Дарья Кульбачная пожаловалась, что чиновники отказываются ей предоставить положенное по закону благоустроенное жилье, ссылаясь на длинную очередь и предлагая временные варианты. Юристы указали, что власти нарушили права сироты.

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