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03:11, 23 декабря 2024

Пожилой ростовчанин обвинен в хулиганстве из-за поджога фейерверка в банке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбуждено против 84-летнего ростовчанина, который по указанию мошенников поджег фейерверк в помещении банка.

84-летний пенсионер обвинен в хулиганстве после того, как он поджег фейерверк в здании банка на проспекте Нагибина в Ростове-на-Дону.

По данным МВД, пенсионер действовал по инструкции мошенников. Инцидент произошел 20 декабря. В момент поджога фейерверка в здании находились люди, никто не пострадал, пишет 22 декабря 1rnd.ru.

По данным пресс-службы МВД России по Ростовской области, подобные действия обычно квалифицируются как теракт, однако ввиду возраста пожилого человека его поступок квалифицировали как хулиганство, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце августа жительница Ростова-на-Дону под влияние мошенника оформила кредит и перевела деньги на "безопасный счет". Чтобы избавиться от задолженности, мошенник поручил ей поджечь три торговых центра.

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Автор: "Кавказский узел"

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