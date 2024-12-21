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23:01, 21 декабря 2024

Пенсионерке из Нальчика пришлось снести часть своего магазина

Аминат Шемирзова на фоне разбираемого рабочими магазина. Стоп-кадр видео "Кавказского узла" от 21.12.24, https://www.youtube.com/watch?v=sUzm39Ioal4&t=49s.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд обязал Аминат Шемирзову разобрать часть магазина. Пенсионерка исполнила предписание, но уверена, что решение было неправосудным и нарушает ее право собственности, она намерена обратиться в Генпрокуратуру и Следком РФ.

Сегодня в Нальчике тяжелая техника по решению суда снесла часть магазина "Апельсин" 77-летней пенсионерки Аминат Шемирзовой. Магазин расположен в микрорайоне «Вольный аул» и весьма популярен среди местных жителей.

В решении суда указывается, что  Шемирзова незаконно пристроила к своему магазину 49 квадратных метров, и содержжится требование о сносе пристройки. Суд также указал, что общая стена магазина с рядом стоящим трехэтажным зданием является его частью, и запретил Шемирзовой пользоваться ею.

Между тем, как сообщила сама Шемирзова, и помещение магазина, и земельный участок находятся у нее в собственности и оформлены в соответствии с законом.

"Этот магазин я приобрела в 2001 году. Все правоустанавливающие документы у меня есть. Помещение я не строила, я купила готовое, построенное государством со всеми необходимыми документами. Размеры помещения соответствуют сведениям из ЕГРН и другим документам", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, судебные тяжбы с владельцами соседнего здания идут уже восемь лет. Она предлагала продать им свой магазин, но они не согласились.

"Я не нарушала никаких градостроительных норм, не меняла площадь помещения, а мой оппонент старался всеми правдами и неправдами изменить площадь помещения моего магазина в сторону уменьшения ее размеров. Я полагаю, что это ему нужно, чтобы лишить меня права пользоваться общей стеной. После чего он может потребовать отодвинуться от стены на один метр", - рассказала пенсионерка.  

В трехэтажном здании расположены коммерческие объекты – продуктовый магазин «Магнит», «Магнит-косметик», бильярдная, кафе, аптека, а также парикмахерская. Парикмахерская построена в проходе между трехэтажным зданием и рядом стоящим многоквартирным домом.

"Этой пристройкой к трехэтажному зданию с правой стороны, закрывшей пожарный проезд, жильцы дома были очень недовольны, но кто же на них обращает внимания", - говорит Шемирзова.

 Она считает, что суд не вник в материалы дела и вынес несправедливое и неправосудное решение, так как она ничего не нарушала, не меняла размеры помещения магазина. Она лишь поменяла панели на задней части строения, которые имели дефекты. Ее оппонент ввел суд в заблуждение, представив суду фотоснимки как она меняет панели - в качестве доказательство самовольной пристройки.

Суд вынес решение снести самовольную пристройку. Хотя никакой самовольной пристройки, говорит Шемирзова, там нет. И ей пришлось во исполнение решения суда за свой счет разобрать часть магазина.

Нальчикский юрист Олег Сергеев считает, что нарушено конституционное право Шемирзовой.

«В соответствии со статьей 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется законом. У суда не было оснований принимать решения, нарушающие это право. Суды проигнорировали сведения из ЕГРН, которые подтверждают законность оформления здания и земельного участка и многие другие нюансы».

 Пенсионерка намерена обратиться в Генеральную прокуратуру РФ, а также в Следственный Комитет РФ.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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