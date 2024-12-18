Волгоградец осужден за финансирование террористов

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Суд в Ростове-на-Дону приговорил к десяти годам колонии строгого режима волгоградца Виктора Цыбулина, признав его виновным в финансовой помощи участникам террористической организации.

Южный окружной военный суд вынес 16 декабря приговор жителю Волгоградской области, обвиняемому в содействии запрещенным террористическим организациям, а также изготовлении и хранении наркотиков.

По данным следствия, Виктор Цыбулин оказывал финансовую помощь участникам неназванной запрещенной террористической организации, деньги он переводил на их банковские карты. Кроме того, в период с января по апрель он изготовил наркотики и хранил их дома с целью личного употребления, пишет "Интерфакс".

Суд признал Цыбулина виновным и приговорил к 10 годам колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет в тюрьме.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 10 декабря против жителя Ингушетии было возбуждено уголовное дело по обвинению в пособничестве терроризму.

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