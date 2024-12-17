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07:52, 17 декабря 2024

Житель Дагестана задержан по подозрению в убийстве двух предпринимателей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По подозрению в убийстве на Ставрополье предпринимателей Гадильбека Шандиева и Султана Аджахметова в 2013 году в Дагестане задержан 58-летний мужчина.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2016 года Ставропольский краевой суд признал депутата Махмуд-Мектебского поселения Нефтекумского района Магомеда Сулейбанова и жителя Нефтекумска Запира Ибрагимова виновными в заказных убийствах двух руководителей агрофирм и приговорил их к 20 и 22 годам колонии строгого режима соответственно.

12 июня 2013 года в Нефтекумском районе Ставропольского края был взорван автомобиль 42-летнего руководителя СПК "Махмуд-Мектебское" Гадильбека Шандиева. Раненый скончался в больнице. 30 ноября 2013 года при взрыве своего автомобиля в районном центре лишился обеих ног предприниматель Султан Аджахметов. 2 декабря Аджахметов скончался в больнице.

В селе Сабнова Дербентского района найден мужчина, причастный к убийству в Ставропольском крае директора сельхозпредприятия Гадильбека Шандиева и предпринимателя Султана Аджахметова, пишет 16 декабря "Лента.ру".

58-летний исполнительный указанных преступлений находился в федеральном розыске 11 лет, его доставили на допрос к следователю, сообщает "Дагестан онлайн".

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Автор: "Кавказский узел"

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