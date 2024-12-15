Участнику СВО со Ставрополья вынесен мягкий приговор за угрозу убийством и грабеж

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Суд в Изобильненском районе приговорил к одному году и шести месяцам лишения свободы условно бывшего участника спецоперации на Украине Василия Погребицкого, признав его виновным в угрозе убийством и грабеже.

Как информировал "Кавказский узел", суды в регионах юга России неоднократно выносили мягкие приговоры военным, учитывая в качестве смягчающего обстоятельства их участие в СВО. В частности, 10 августа стало известно, что суд в Ессентуках за причинение тяжкого вреда здоровью приговорил к трем годам лишения свободы условно местного жителя Сергея Чуденцова, посчитав смягчающим обстоятельством его участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

По версии следствия, бывший участник СВО из Изобильненского района Ставропольского края Василий Погребицкий распивал со своим знакомым алкоголь в подъезде многоквартирного дома. У одного из жильцов они попросили сигареты, после чего возник конфликт. Погребицкий стал жильцу подъезда угрожать кухонным ножом, замахнулся им на него и сказал: "Я тебя сейчас убью".

Также, согласно материалам дела, Погребицкий совершил грабеж – украл в магазине "Пятерочка" продукты питания на общую сумму 3893 рубля. На суде он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, сказано в карточке дела опубликованной на сайте Изобильненского районного суда.

Суд приговорил Василия Погребицкого к одному году и шести месяцам лишения свободы условно, признав его виновным в угрозе убийством и грабеже. Суд счел смягчающим обстоятельством участие Погребицкого в специальной военной операции, а также его обещание снова принять участие в ней.

Комментариев от представителей Василия Погребицкого относительно версии следствия и приговора суда не поступало.

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