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12:37, 12 декабря 2024

Инцидент с мигрантами в Волгодонске заинтересовал Бастрыкина

Александр Бастрыкин. Фото: пресс-службой СК РФ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Следкома Александр Бастрыкин потребовал доклад по инциденту в Волгодонске, во время которого группа мигрантов избила местного студента и вымогала у него деньги.

По данным Следкома, в СМИ и соцсетях распространились сведения, что в Волгодонске группа мигрантов напала на студента.

Пострадавший обратился в полицию, он пожаловался, что силовики не принимают мер по привлечению виновных к ответственности. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по Ростовской области Аслану Хуаде доложить по обстоятельствам инцидента, а также о том, какие приняты по нему решения, сообщил сегодня Следком в своем телеграм-канале.

По словам родственников 18-летнего юноши, инцидент произошел 30 ноября. Они рассказали, что студент встречается с 17-летний девушкой, и что в тот день он подвозил ее с работы домой. По пути парень решил зайти в магазин, расположенный в микрорайоне В-5. Но около пешеходного перехода у магазина на них напали выходцы с Кавказа, передал 10 декабря "Блокнот Волгодонск".

По словам студента, двое неизвестных сначала разбили зеркало на машине, а когда он вышел из салона, то напали на него. Он считает, что оба были в нетрезвом состоянии.

Один из нападавших нанес студенту два удара по лицу, а второй ударил по горлу. Первый нападавший обвинил юношу, что тот будто бы сбил женщину, и потребовал от него деньги. Студент предложил вызвать полицию, поскольку нападавшие говорили о ДТП. В этот момент один из нападавших сел за руль машины юноши и попытался ее угнать вместе с сидевшей в ней девушкой.

Студент схватился за ручку двери машины, и автомобиль проволок его около 70 метров. Далее человек, попытавшийся угнать машину, остановил ее. К этому времени со стороны магазина на место инцидента прибежали другие люди, у которых также была кавказская внешность. Человек, попытавшийся угнать машину, вышел из нее и стал снова бить студента.

Далее на место инцидента на машине приехала женщина, которую будто бы сбил студент. По его мнению, она может быть женой человека, который пытался угнать его автомобиль. После появления женщины, по словам студента, нападавшие стали вымогать у него и у его девушки деньги. При этом первый нападавший пригрозил студенту убийством.

По словам студента, у него и у его девушки не было на счету крупных сумм денег, и в результате юноша перевел нападавшим шесть тысяч рублей. После он со своей девушкой уехал.

Далее студент обратился в полицию, где, по его словам, опросивший его силовик высказал мнение, что парень мог быть виноват сам, а перечисление шести тысяч рублей – это не вымогательство, а компенсация за ущерб. Родственники студента опасаются, что силовики не станут возбуждать уголовное дело, а виновным в инциденте сделают самого студента.

"Кавказский узел" также писал, что ранее в регионах юга России неоднократно проходили антимиграционные рейды. силовики регулярно отчитываются о рейдах по поиску нелегальных мигрантов. Антимигрантские рейды проводятся с целью выявить получивших гражданство России мигрантов, которые не стоят на воинском учете, и отправить их служить по призыву или уговорить заключить контракт, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Рейды связаны с заявлениями председателя Следкома Александра Бастрыкина о том, что увеличилась преступность среди мигрантов, считают их оппоненты.

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Автор: "Кавказский узел"

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