Сочинец оштрафован за оскорбление президента России

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На 30 тысяч рублей оштрафовал суд в Сочи местного жителя Валерия Мусарина за публикацию в соцсети, которая признана оскорбительной для президента России Владимира Путина.

Центральный районный суд Сочи признал Валерия Мусарина виновным в совершении административного правонарушения по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ 1 .

Поводом для составления протокола стала публикация, которую мужчина сделал в соцсети "Одноклассники", следует из постановления по делу об административном правонарушении, опубликованном 8 декабря на сайте суда.

По данным суда, Мусарин разместил в свободном доступе статью колумниста The New York Times Томаса Фридмана, в названии которой содержится оскорбление президента России. Было проведено лингвистическое исследование, которое доказало, что оскорбление действительно есть. Сам Мусарин вину признал полностью и раскаялся в содеянном.

Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в 40 тысяч рублей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце марта в Сочи был оштрафован местный житель Александр Гончаров, который в Telegram репостнул критические публикации о российских властях.

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