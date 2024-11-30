Эвакуированным жителям кубанского хутора разрешено вернуться домой

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Саперы обезвредили упавший в хуторе Трудобеликовском беспилотник, эвакуированным местным жителям разрешили вернуться домой.

Как писал "Кавказский узел", ночью 28 ноября беспилотники атаковали Краснодарский край. Обломки беспилотника были обнаружены утром на следующий день в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района. Власти объявили эвакуацию жителей нескольких улиц хутора.

Администрация Красноармейского района сообщила 29 ноября в своем телеграм-канале о том, что жители хутора Трудобеликовского, которые были эвакуированы из-за найденного неразорвавшегося БПЛА, могут вернуться домой.

"По информации ЕДДС, взрывотехники завершили работы по ликвидации неразорвавшегося беспилотника. Жители могут возвращаться в свои домовладения", - говорится в сообщении местных властей.

После начала военной операции на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. Так, 15 ноября силы ПВО сбили на Кубани 36 беспилотников, запущенных со стороны Украины. В результате атаки были повреждены жилые дома в Крымске и станице Полтавской.

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