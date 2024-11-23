Вертолеты создали угрозу для средневековых башен в Ингушетии

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Представители рода Оздоевых попросили ограничить полеты вертолетов рядом со средневековым комплексом "Башни двух жен", на стенах которого возникли трещины. Власти Ингушетии пообещали рассмотреть вопрос переноса вертолетной площадки погранвойск, но наибольший урон наносят туристические полеты.

Как писал "Кавказский узел", средневековому комплексу "Башни двух соперниц" (также упоминается как "Башни двух жен") в Джейрахском районе, являющимся объектом культурного наследия Ингушетии, грозит обрушение из-за трещин в стенах. Необходима срочная реконструкция, а власти ссылаются на отсутствие средств, заявили жители республики.

Представители рода Оздоевых 18 ноября выступили с видеообращением, в котором попросили власти Ингушетии запретить полеты вертолетов над башнями в горах, поскольку они угрожают сохранности культурных объектов.

Необходимость видеообращения и защиты башен "Кавказскому узлу" прокомментировали руководитель Некоммерческой Региональной общественной организации по сохранению исторического и культурного наследия Ингушетии "Вовнушки" Алаудин Оздоев, сотрудник археологического центра имени Крупнова Алихан Дозариев, учредитель ингушского историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев, градозащитник, зампред Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Евгений Соседов.

Башенный комплекс является исключительным в своем роде во всем Кавказе, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Алаудин Оздоев.

"Мы обеспокоены состоянием уникального средневекового объекта архитектурно-исторического наследия Ингушского народа и всей страны - башенного комплекса "Башни двух жён", который включён в перечень выявленных объектов культурного наследия Республики Ингушетия приказом Nº17 от 23.12.2016. Комплекс состоит из двух боевых башен, соединённых заградительной стеной с юга на север, и расположены в труднодоступном месте. Скальная порода, на которой воздвигнуты башни, осыпается, что уже привело к большим разрушениям. Полностью разрушен угол в основании одной из башен, вторая потеряла опору, практически «висит в воздухе», из-за чего возникли трещины на всю высоту башни. Данные разрушения возникли всего несколько лет назад и увеличиваются с большой скоростью. Башни двух жен - это не просто башни, которые две женщины построили в недоступном месте на высоте 1650 метров над уровнем моря, отдав при этом почти все своё состояние, чтобы исполнить своего покойного мужа. Это единственные башни-красавицы на всем Кавказе, построенные двумя ингушскими женщинами", - рассказал он.

Средневековый замок "Башни двух соперниц" расположен в Джейрахском районе на узком гребне отрога Скалистого хребта между ущельями Озди-чоч и Ах-чоч. Укрепление состояло их двух боевых башен, объединенных каменной оборонительной стеной в единый замковый комплекс, сообщается на сайте комитета по туризму Ингушетии.

По его словам, из-за полетов вертолетов башни могут сильно пострадать. "Камни сыпятся со скал из-за полета вертолетов. Башни сейчас в аварийном состоянии. Скалы в разрушенном состоянии, есть фото, подтверждающие это. Постоянно идут трещины. Напрямую из-за полетов есть определенные разрушения. Там рядом есть вертолетная площадка погранвойск. Но дело в том, что это не просто полеты, взлет и посадка, скажем так. Речь про то, что вертолет нависает над объектом, кружится вокруг башни, чтобы туристы могли посмотреть, вот тогда идет сильная вибрация и разрушения", - отметил он.

Видеообращение Оздоевых, размещенное 18 ноября в Telegram-канале MagasTimes, набрало к 00.15 мск 23 ноября 3128 просмотров и 19 комментариев. Большинство пользователей поддержали просьбу Оздоевых. "Поддерживаю полностью это выступление. Молодцы, что выявили это недоразумение с летающими вертолетами над нашими величественными башнями и оперативно выложили видео! Надеюсь, что наш глава даст разъяснение этому прецеденту", - написала в частности Fatima Dolakova. Также пользователи поставили 47 одобрительных реакций, 11 реакций в виде алага Ингушетии, по три реакции в виде аплодисментов и сердца и одну реакцию "очень смешно".

Оздоевы обратились к главе Ингушетии с официальным письмом, где попросили ограничить полеты. "Мы, представители рода Оздоевых, обеспокоены состоянием наших архитектурных памятников культурного наследия Ингушетии в горной части Ингушетии. Почему в соседних республиках Дагестане, Осетии, Чечне, Кабардино-Балкарии оставили только 5 км пограничную зону и въезд туда свободный, в Осетии даже паспорта не проверяют. У нас 28 км и жёсткий паспортный контроль на постах и допросы туристов? Гости республики часами стоят на холоде. В других субъектах СКФО, наоборот открывают ранее закрытые зоны. Нигде нет допросов туристов и паспортного контроля. Это мешает развитию туристической индустрии в республике. Полеты над памятниками вертолетов и прохождение тяжёлых грузовых автомобилей способствуют их разрушению. Просим принять срочные меры в этих направлениях", - говорилось в письме, копия которого есть в распоряжении «Кавказского узла».

Спустя несколько дней глава Ингушетии поручил рассмотреть возможность переноса вертолетной площадки, расположенной вблизи объектов культурного наследия. "Понимаю важность сохранения этого исторического наследия. Проведем экспертизу с привлечением специалистов Роспотребнадзора. Если подтвердится негативное воздействие, рассмотрим перенос вертолетной площадки", - написал Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале 19 ноября.

По мнению Алаудина Оздоева, перенос вертолетной площадки может частично решить проблему, но также необходимо контролировать полеты туристических вертолетов. "Необходимо ввести контроль над этими полетам. Пусть они летают выше, намного выше этих башен. Они специально летают очень низко и близко к башням, чтобы туристы все разглядели. Они летят на высоте 100-150 метров. Это вертолеты какой-то коммерческой службы, мы даже не знаем, какой именно. Вертолеты без опознавательных знаков. Это территория объектов культурного наследия и такие полеты должны быть согласованы. Фактически они способствуют разрушению исторических памятников, что уже является уголовно наказуемым деянием", - подчеркнул он.

Алихан Дозариев также против полетов туристических вертолетов. "В 2008 году там проводилась реставрация этих башен. А после начала активных полетов там появились трещины от основания до самого верха башни. Эти туристические вертолеты, как мне известно, летят из Владикавказа, туристы платят и им в целом все равно, какое негативное воздействие это оказывает на башни. Это вызывает много вопросов также по той причине, что когда мы, например, хотим поднять в небо дрон для съемок, мы получаем всевозможные разрешения от погранслужбы. А когда летит туристический вертолет, то разрешение не нужно? Лично мне это не понятно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, сама часть погранслужбы находится на территории архитектурного комплекса. "У нас есть документальные подтверждения, что на этой территории, где размещена часть погранвойск, были и кладбища, и башня. Когда была война в Чечне, тогда они нуждались в таком расположении, никто не был против, но сегодня даже на территории Чечни, где шла война, эти заставы отодвинуты на пятикилометровые зоны и так по всему СКФО. Но только в Ингушетии они находятся посреди архитектурных памятников. Мало того, что на территории архитектурного памятника находится часть, так они еще и не запрещают полеты туристических вертолетов по этой территории. У нас в принципе хорошие отношения с пограничниками, но этот вопрос очень серьезный и его стоит решить ради сохранения культурного наследия", - отметил он.

Якуб Гогиев считает необходимым ограничение полетов и проезда тяжелой техники. "Не могу сказать, насколько точно могут повредить полеты, но эти башни точно в аварийном состоянии, там даже отошла часть скалы, поэтому ограничить полеты и проезд тяжелой техники стоило бы. Им как никак по несколько сот лет, для сохранения их сейчас в горах работает несколько реставрационных компаний", - сказал он «Кавказскому узлу».

По его словам, полеты могут угрожать башням, которые и так в аварийном состоянии. "Там просто рядом с пограничной заставой есть специальная площадка, иногда вертолет там сажают и поднимают, это очень близко от этих башен. В той или иной степени все в аварийном состоянии", - отметил он.

Любые действия, угрожающие сохранности объекта культурного наследия, являются незаконными, считает Евгений Соседов.

"Законодательством России обеспечивается и гарантируется сохранность объектов культурного наследия. В принципе, любые действия, которые могут нанести им ущерб, являются незаконными. Для вертолетов у нас нет исключений. Если вибрационное воздействие оказывает ущерб объекту, то оно должно быть запрещено. Но воздействие должно быть доказано результатами специальной экспертизы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, роду Оздоевых стоит обращаться в уполномоченный орган с просьбой принять меры. "Им необходимо обращаться в уполномоченный республиканский орган охраны объектов культурного наследия, представить результаты экспертизы, и этот орган вправе добиться запрета полетов над башнями. Есть в законе такое понятие как территория объекта культурного наследия, на его территории обычно прописывается строгий режим с разными ограничениями, в том числе на проезд тяжелой грузовой техники, например, потому что это может повлечь за собой разрушения. Что касается вертолетов, это тема свежая, но теоретически полеты тоже могут быть отрегулированы", - отметил специалист.

Он также добавил, что полеты вертолетов могут быть опасны для объектов, которые находятся в аварийном состоянии. "Когда рядом с тобой взлетает вертолет, по ощущениями понятно, что возникает вибрация. И если речь идет о постройке из камней без раствора, с хрупким фундаментом, то теоретически вибрация может повлиять на здание. В любом случае нужна экспертиза специалистов, инженеров, подтверждающих воздействие на объект", - указал он.

"Кавказский узел" также писал, что жители Ингушетии ранее неоднократно поднимали вопрос о реконструкции средневековых башен. В частности, 17 июля 2023 года члены Совета тейпов Ингушетии призвали власти республики принять меры для сохранения башенного комплекса Маготе.

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