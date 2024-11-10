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22:52, 10 ноября 2024

Власти Армении включили карабахских беженцев 2020 года в программу для педагогов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Решением правительства Армении в программу льгот для педагогов из Нагорного Карабаха наряду с беженцами 2023 года включены беженцы в результате войны 2020 года.

Как писал "Кавказский узел", по данным на апрель 2024 года, работу в регионах Армении получило более 500 учителей из Нагорного Карабаха, еще 330 заявок от педагогов поступили в Минобразования. Учителя, которые трудоустроены в рамках программы поддержки беженцев, будут два года получать 30% надбавки к зарплате.

В результате 44-дневной войны 2020 года насильственно перемещенными стали жители Кашатагского, Карвачарского, Гадрутского, Шушинского районов Нагорного Карабаха. В результате однодневной войны 2023 года все коренное население Нагорного Карабаха подверглось депортации. Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении.

По данным Министерства образования и культуры Армении, в результате депортации в республике проживают более 1500 педагогов, вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха. В 2023 году правительство приняло решение, что все педагоги из Нагорного Карабаха, работающие в образовательных учреждениях в отдаленных областях Армении, получают ежемесячную 30% прибавку к зарплате, а при работе в приграничных школах – ежемесячную прибавку в размере 50 тысяч драмов.

«Данной программой воспользовались более 400 учителей из Нагорного Карабаха, беженцы 2023 года. 7 ноября правительство приняло решение включить в программу доплат также учителей-беженцев 2020 года», - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобразования Армении.

В частности, под программу попадают те, кто поселился в Армения в результате вынужденного переселения из Нагорного Карабаха, отвечает требованиям Закона «О народном образовании» и имеет желание работать в государственных образовательных учреждениях населенных пунктов областей Армении.

«Согласно программе, учителя, вынужденно перемещенные из Нагорного Карабаха, получат 30-процентную премию в течение двух лет, работая в школах во всех областях республики, а в некоторых приграничных областях - в государственных образовательных учреждениях Сюника, Вайоц Дзора, Гегаркуник и Тавуша - дополнительно к 30-процентной надбавке получат доплату в размере 50 тысяч драмов (1 доллар – 386 драмов)», - уточнили в пресс-службе.

Также в ведомстве добавили, что «в целях поддержки вынужденно перемещенных учителей из Нагорного Карабаха Министерство образования и культуры на своем официальном сайте публикует вакансии в школах Армении и запустило платформу, где можно подать заявку на командирование».

Педагог Арменуи Карамян из Мартунинского района Нагорного Карабаха нашла убежище вместе со своей семьей в городе Дилижан в Армении. Семья Карамян поселилась в Дилижане в надежде, что здесь арендная плата за жилье будет ниже и что в туристическом городе легко будет трудоустроится. Но в городе найти работу оказалось проблематично даже с высшим образованием.

«В итоге для меня нашлась работа в школе села Антарамедж учителем армянского языка и литературы. Вместе с еще тремя педагогами, тоже вынужденными переселенцами из Нагорного Карабаха, ежедневно едем на работу, проезжая порядка 30 километров туда и столько же обратно. Все положенные льготы по программе для учителей получаем. Муж вынужден был устроиться ночным сторожем – по его профессии работа нет. Мы не может поселиться в селе, потому что дети должны продолжать обучение, а колледжей и вузов в селах нет. До приезда в Дилижан побывали в разных местах Армении, но из-за того, что не находили работу и доступное жилье по ценам, приходилось переезжать. Пока не нашлась для меня работа. Решили поселиться, попробовать преодолеть полученные стрессы, психологически восстановиться. Чтоб дети начали посещать занятия, вливаться в нормальную жизнь», - сказала женщина.

У Лианы Карапетян из Аскеранского района Нагорного Карабаха почти 30 лет педагогического стажа. Она рассказала, что пыталась найти работу по профессии, но вакансии для педагогов были только в сельской местности. Однако ее дети были в тяжелом психологическом состоянии, поэтому женщина побоялась везти их в приграничную зону. "Из Еревана переехать не можем, так как здесь предлагали бесплатные курсы психологической реабилитации, в чем дети очень нуждались. Еще старшие учатся в вузах. Кроме того, в моей семье есть люди с ограниченными возможностями, которым необходимы регулярные медицинские осмотры в Ереване.  Взрослые члены семьи тоже нуждаются в психологе, но нам некогда, так как надо было решать социально-бытовые трудности. Мне пришлось искать работу в других сферах. На работу в государственные учреждения не могла поступить, так как надо иметь гражданство Армении. Работу нашла в сфере торговли. Зарплата высокая по ереванским меркам», - поделилась Карапетян.

Лиана Саргсян из Мартунинского района Нагорного Карабаха рассказала, что она пробовала работать в одной из школ Еревана, но низкая зарплата и перегруженность классов вынудили ее уйти, попробовать реализовать свои возможности в сфере общественного питания.

«К сожалению, в Армении жизнь кипит в центральной зоне республики. Я уже подмечаю внутреннюю миграцию – в Ереван на заработки переезжают много семей из областей. Многие признаются, что кроме проблемы с занятостью их беспокоит вопрос безопасности. Нас, беженцев из Нагорного Карабаха, тоже этот вопрос очень беспокоит», - сказала педагог с 20-летним стажем.

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Автор: Алвард Григорян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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