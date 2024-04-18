Более 500 учителей из Карабаха трудоустроены в Армении

18 апреля 2024, 16:53

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Работу в регионах Армении получили более 500 учителей из Нагорного Карабаха, еще 330 заявок от педагогов поступили в Минобразования. Учителя, которые трудоустроены в рамках программы поддержки беженцев, будут два года получать 30% надбавки к зарплате.

Как писал "Кавказский узел", в январе Минобразования Армении сообщило, что учителя из Нагорного Карабаха, которые устраиваются на работу в регионах Армении, будут получать 30-процентную надбавку к зарплате, 250 педагогов уже трудоустроены.

Нагорно-Карабахская республика прекратила существование 1 января. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении.

Более 500 учителей из Нагорного Карабаха нашли работу в системе образования Армении, сообщила на прошедшем сегодня правительственном заседании, которое транслировалось в прямом эфире на YouTube-канале правительства министр образования, науки и культуры Армении Жанна Андреасян.

По ее словам, решением правительства Армении от 2023 года учителя из Нагорного Карабаха могут быть устроены на работу в региональные школы без конкурса. И к зарплате, согласно решению, предполагается надбавка в размере 30% в течение двух лет. Эти финансовые средства будут распределены по регионам Армении.

Андреасян добавила, что отдельная финансовая поддержка учителям - вынужденным переселенцам предусматривается в Сюникской, Вайоцдзорской и Гегаркуникской, а также в некоторых укрупненных общинах Тавушской области Армении. Размер поддержки составляет кроме 30-процентной надбавки ежемесячно 50 тысяч драмов (около 126 долларов США).

Министр также отметила, что интерес среди карабахских учителей к этой программе большой - получено 330 заявок, и они каждый день поступают.

В общеобразовательные школы устроены также почти все карабахские дети школьного возраста. Лишь незначительное число детей оне учатся из-за неоднократной смены места жительства их семей. С ними представители системы образования находятся в контакте, добавила Андреасян.

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