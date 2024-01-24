Минобразования Армении разработало программу занятости для педагогов из Нагорного Карабаха

24 января 2024, 15:59

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Учителя из Нагорного Карабаха, которые устраиваются на работу в регионах Армении, будут получать 30-процентную надбавку к зарплате, 250 педагогов уже трудоустроены, сообщил представитель Минобразования.

Как писал "Кавказский узел", статус беженца, который получили в Армении вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, дает им право на пособия и другую социальную помощь. Люди опасаются, что после оформления гражданства Армении власти могут отказать людям в такой поддержке, пояснил правозащитник Артак Бегларян. Власти заверяют, что право на все выплаты для беженцев сохранится за карабахскими армянами при оформлении гражданства.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. Социальными вопросами беженцев занимается правительство Армении. Переселенцам предоставляется размещение в гостиницах и пансионатах, единовременная помощь в размере 100 тысяч драмов каждому (около 250 долларов) и ежемесячно в течение шести месяцев по 50 тысяч драмов (около 125 долларов) на аренду жилья, а также 10 тысяч драмов (около 25 долларов) - на коммунальные услуги.

Министерство образования реализует программу трудоустройства учителей, насильственно перемещенных из Нагорного Карабаха, в рамках которой в случае трудоустройства в областях предоставляется 30% надбавки к зарплате. А я ряде населенных пунктов еще и 50 тысяч драмов ежемесячно, заявил в ходе сегодняшней пресс-конференции, которая транслировалась на портале News.Am, руководитель отдела координации программ в общеобразовательных и внешкольных учреждениях Минобразования Армении Стал Сардарян.

По его словам, в регионах Армении в общеобразовательных учреждениях на сегодняшний день работают 250 учителей из Нагорного Карабаха.

В школах Армении продолжают обучение около 17 тысяч карабахских беженцев, также продолжается выявлению детей, которые еще не устроены в школы. Он добавил, что все учебники карабахским детям, были предоставлены за счет госбюджета.

Кроме материальных проблем у переселенцев в первое время были и психологические проблемы, сложно было убедить детей вернуться в школы, поскольку семьи были в неопределенности, отметила в ходе пресс-конференции с журналистами представитель ЮНИСЕФ в Армении Алвард Погосян.

Кроме этого, по ее словам, была разница между программами, по которой учились дети в Нагорном Карабахе и в Армении. По этим направлениям, как она отметила, продолжаются работы.

Погосян добавила, что в рамках программы по оказанию помощи насильственно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха ЮНИСЕФ закупила для школьников пять тысяч портфелей с канцелярскими принадлежностями.

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