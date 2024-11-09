Более 16 тысяч ереванцев выступили против подорожания проезда

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За четыре дня активисты собрали свыше 16 тысяч подписей против повышения тарифов на общественный транспорт в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", в начале марта Совет старейшин Еревана принял законопроект о повышении стоимости проезда в городском транспорте, отклонив предложение оппозиции сохранить стоимость проезда на уровне 100 драмов. 3 ноября бывший мэр призвал горожан поставить подписи под петицией против повышения тарифов.

5 февраля власти Еревана предложили повысить в 2,6 раза стоимость проезда в общественном транспорте: до 180 драмов (0,44 доллара США) за каждую поездку или 10 800 драмов (около 27 долларов США) за абонемент на 60 поездок. Обсуждение проекта было назначено на 13 февраля, но 9 февраля документ сняли с повестки заседания Совета старейшин под предлогом доработки. Проект был отозван из-за опасений общественного недовольства, заявила оппозиция.

Инициативная группа собрала свыше 16 тысяч подписей против подорожания транспорта, сообщил бывший мэр Еревана Айк Марутян на своей странице в Facebook*.

«В Ереване должна быть возможность пользоваться общественным транспортом по 100 драмов. За четыре дня наша инициативная группа собрала 15 835 подписей», - написал он, призвав жителей столицы присоединиться к акции против подорожания транспорта.

По словам Марутяна, за день 8 ноября активистам удалось собрать еще 4 520 подписей горожан.

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