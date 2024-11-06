RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
00:57, 6 ноября 2024

Два гражданина Грузии освобождены властями Южной Осетии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Хаджарат Ахвледиани и Гиоргий Ромелашвили были задержаны на границе Южной Осетии с Грузией, приговорены к лишению свободы и освобождены после истечения срока наказания.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что два гражданина Грузии задержаны в Южной Осетии на линии разграничения неподалеку от села Меджврисхеви. 5 октября стало известно, что задержанные Серго Мерабишвили и Ясон Генгиури были арестованы на два месяца.

Власти Южной Осетии передали двух граждан Грузии, которые были задержаны на линии соприкосновения. 31-летний житель села Дирби Карельского муниципалитета Хаджарат Ахвледиани и 28-летний житель Гори Гиоргий Ромелашвили были задержаны соответственно 24 февраля и 25 мая, пишет 5 ноября государственное информационное агентство "Рес".

По данным КГЮ Южной Осетии, Ахвледиани и Ромелашвили были признаны виновными в незаконном пересечении границы (часть 1 статьи 322 УК РФ) и были приговорены к лишению свободы. В связи с истечением срока наказания они были освобождены и переданы грузинской стороне.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
19:20, 5 ноября 2024
Депутаты Европарламента призвали Баку освободить военнопленных
15:33, 5 ноября 2024
Боец из Дагестана убит на Украине
11:04, 5 ноября 2024
Избирком определился с датой выборов ростовского губернатора
10:27, 5 ноября 2024
Двое бойцов из Ростовской области убиты в зоне СВО
07:36, 5 ноября 2024
3
 Шестеро бойцов из Чечни убиты на Украине
20:00, 4 ноября 2024
3
 Армянские журналисты раскритиковали законопроект "Об общественной информации"
Все события дня
Новости
Граница Грузии и Южной Осетии. Фото: администрация президента Республики ЮО https://south-ossetia.info/dlya-chego-nuzhna-gruziya-sejchas-soedinennym-shtatam-ameriki/
11 октября 2024, 03:45
Южная Осетия анонсировала закрытие границы с Грузией
Конверты для бюллетеней на избирательном участке в Грузии. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".
05 октября 2024, 17:51
Избирателям из Абхазии и Южной Осетии разрешено голосовать на выборах в парламент Грузии
Представитель властей Грузии сопровождает Рамаза Бегелури после освобождения. Фото: "ИнтерпрессНьюс" https://www.interpressnews.ge/ru/article/163367-sgb-nezakonno-zaderzhannyi-rossiiskimi-okkupatsionnymi-silami-ramaz-begeluri-svoboden
05 октября 2024, 15:52
Житель грузинского села освобожден из тюрьмы в Южной Осетии
Граница Грузии и Южной Осетии. Фото: администрация президента Республики ЮО https://south-ossetia.info/dlya-chego-nuzhna-gruziya-sejchas-soedinennym-shtatam-ameriki/
04 октября 2024, 12:23
Арестованы задержанные в Южной Осетии двое граждан Грузии
Граница Грузии и Южной Осетии. Фото: ИА "Рес" https://cominf.org/node/1166529036
02 октября 2024, 05:09
Житель грузинского села освобожден в Южной Осетии
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:32, 5 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Хрен редьки не слаще? Трамп vs Харрис: мир, Россия, Ю. Кавказ
Фото
09:19, 5 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
27
Чем занимается грузинская оппозиция, и как это корректно назвать?
Фото
16:13, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
22
Трамп и ультиматумы, имеющие силу, лишь когда их выполняют. Иначе, пшик
Все блоги
Справочник
Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Абдулмумин Гаджиев. Скриншот из видео - https://www.youtube.com/watch?v=cX1Rf2eZxdM "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева

Блогеры
Фото
16:32, 5 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
19
Хрен редьки не слаще? Трамп vs Харрис: мир, Россия, Ю. Кавказ
Фото
12:40, 5 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
13
Власти Грузии призвали не бежать впереди паровоза выдающих желаемое за действительное
Фото
09:19, 5 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
27
Чем занимается грузинская оппозиция, и как это корректно назвать?
Фото
16:13, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
22
Трамп и ультиматумы, имеющие силу, лишь когда их выполняют. Иначе, пшик
Фото
13:05, 4 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
21
"Турция всегда ненавидела Россию"? "Мироточение" Фидана и историческая память
Аналитика
Предвыборный билборд с критикой грузинской оппозиции на улице в Кутаиси. Фото Беслана Кмузова для "Кавказского узла".
05 ноября 2024, 18:49
Оге Боркгревинг: тайна и свобода выборов в Грузии скомпрометированы
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
Темы дня
Георгий Руруа. Фото с сайта "Мтавари архи" от 06.11.24, https://mtavari.tv/news/168975-giorgi-rurua-sus-shi-gamokitkhvaze-daibares
05 ноября 2024, 23:01
Георгий Руруа вызван на допрос по делу о госперевороте

Участники акции оппозиции. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
05 ноября 2024, 18:20
Протестующие прошли маршем по Тбилиси

Полад Асланов. Фото: https://novator.az/2022/01/25/polad-aslanov-təkid-edir/
05 ноября 2024, 12:36
Полад Асланов переведен в тюремную больницу

Избиратель во время голосования. 26 октября 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
05 ноября 2024, 11:47
Суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей

Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Жители Краснодара потребовали пересмотреть новый проект генплана
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Ереван: участники акции памяти рассказали истории репрессированных родных
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Акция в Тбилиси: что требуют протестующие
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Показать больше