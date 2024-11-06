Два гражданина Грузии освобождены властями Южной Осетии

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Хаджарат Ахвледиани и Гиоргий Ромелашвили были задержаны на границе Южной Осетии с Грузией, приговорены к лишению свободы и освобождены после истечения срока наказания.

Как писал "Кавказский узел", 17 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что два гражданина Грузии задержаны в Южной Осетии на линии разграничения неподалеку от села Меджврисхеви. 5 октября стало известно, что задержанные Серго Мерабишвили и Ясон Генгиури были арестованы на два месяца.

Власти Южной Осетии передали двух граждан Грузии, которые были задержаны на линии соприкосновения. 31-летний житель села Дирби Карельского муниципалитета Хаджарат Ахвледиани и 28-летний житель Гори Гиоргий Ромелашвили были задержаны соответственно 24 февраля и 25 мая, пишет 5 ноября государственное информационное агентство "Рес".

По данным КГЮ Южной Осетии, Ахвледиани и Ромелашвили были признаны виновными в незаконном пересечении границы (часть 1 статьи 322 УК РФ) и были приговорены к лишению свободы. В связи с истечением срока наказания они были освобождены и переданы грузинской стороне.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

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