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21:09, 5 ноября 2024

Оппозиционеры в Центризбиркоме Грузии потребовали новых выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Провести заседание Центризбиркома Грузии назначить повторные выборы из-за нарушения тайны голосования потребовали члены комиссии от оппозиции. ЦИК заявила, что следует дождаться решения суда.

Как писал "Кавказский узел", суд в Тетрицкаро признал недействительными итоговые протоколы голосования с 30 избирательных участков на парламентских выборах в районах Цаллка и Тетрицкаро. Также суд в Гори потребовал пересчитать голоса избирателей. Центризбирком Грузии заявил о намерении обжаловать эти решения о признании протоколов недействительными и подал апелляцию на решение суда в Гори, обязавшего пересчитать бюллетени. Апелляционный суд перенес сегодня рассмотрение этих жалоб на 6 ноября. Наблюдательная миссия "Мой голос" заявила о включенности Центризбиркома Грузии в фальсификацию результатов парламентских выборов. Требование оппозиции провести новые выборы из-за нарушения тайны голосования стало первым подобным случаем.

Члены Центризбиркома потребовали от ее председателя Георгия Каландаришвили срочно провести заседание комиссии и назначить повторные выборы. Причиной для требования назвали нарушение тайны голосования.

"Подготовлены разные доказательства нарушений, которые представят международным партнерам. Ясно, что на технологических участках была массово нарушена тайна избирателей. Районный суд Тетрицкаро создал прецедент и отменил результаты на соответствующих участках. Это означает, что есть правовая основа для признания выборов не состоявшимися и назначения повторных выборов", - заявил Георгий Сиоридзе.

 Пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани заявила, что ЦИК не будет действовать, исходя из политической повестки дня.

 "В настоящее время жалобы рассматривает суд, после окончания рассмотрения будет назначено заседание ЦИК. После итоговых протоколов участковых комиссий должны подготовить итоговые протоколы окружных избирательных комиссий, после этого будет проведено заседание и подведут итоги выборов", - сказала она в эфире грузинской телекомпании «Мтавари архи».

"Кавказским узлом" подготовлены справки "Парламентские выборы в Грузии" и "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии". Материалы о парламентских выборах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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