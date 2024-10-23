Парламент Армении ратифицировал регламент комиссии по делимитации границы

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Депутаты парламента Армении вопреки бойкоту оппозиции одобрили регламент комиссии по делимитации границы с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября оппозиционные фракции парламента Армении выступили против проекта регламента комиссии по делимитации границы и бойкотировали слушания. Они указали, что такая политика властей противоречит международному праву, Конституции и национальным интересам Армении. Партия власти, ратифицируя регламент, пытается оправдать новые территориальные уступки Азербайджану, заявили оппозиционеры.

21 октября члены парламентской комиссии вопреки возражениям оппозиционеров одобрили проект регламента работы комиссии по делимитации границы. Регламент одобрили пять провластных депутатов, трое оппозиционных депутатов высказались против. Проект был направлен в парламент для ратификации, после которой будут определены этапы делимитации.

Парламент Армении ратифицировал проект регламента комиссии по делимитации границы с Азербайджаном, передал сегодня корреспондент «Кавказского узла», посмотревший онлайн-трансляцию с голосования.

Депутаты обеих оппозиционных фракций «Айастан» ("Армения") и «Честь имею» бойкотировали голосование. В итоге регламент комиссии был одобрен 67 голосами депутатов правящей силы.

Регламент регулирует процессуальные вопросы, возникающие между двумя странами после подписания договора о госгранице. В него входят организационные работы по делимитации, принятие соответствующих документов, составление протоколов-описаний пересечения госграницы, составленные карты делимитации, а также работы экспертных групп. Положения и документы, принятые на основе регламента, "дополнят правовые обеспечения полноценного хода работ по делимитации границы", говорится в документе.

Напомним, 30 августа Азербайджан и Армения согласовали и подписали положение о совместной деятельности комиссий по делимитации границы. 26 сентября Конституционный суд Армении признал соответствующим Конституции регламент работы комиссии по делимитации.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании участка границы двух стран по линии на момент распада СССР. 16 мая госкомиссии двух стран согласовали протокол-описание отрезков линии границы на участках между четырьмя селами с каждой стороны, а 24 мая армянские и азербайджанские пограничники приступили к охране этих участков.

В Тавушской области процесс определения границы вызвал массовые протесты, однако в августе местные жители оказались удовлетворены компенсациями. "Кавказским узлом" подготовлены справки "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел" и "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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