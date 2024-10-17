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01:56, 17 октября 2024

Беженцы из Карабаха призвали прокурора МУС начать расследование в регионе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Международный суд должен расследовать события 2020-2023 годов в Нагорном Карабахе, которые привели к исходу армянского населения из региона, заявили авторы петиции на Change.org. Подписи под ней за трое суток поставили 496 человек. 

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября Международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS) приняла резолюцию, в которой признала факты убийств и насилия в отношении гражданских жителей Нагорного Карабаха. 19 сентября действующий и бывший омбудсмены Нагорного Карабаха подали иск о преступлениях Азербайджана против населения Нагорного Карабаха прокурору Международного уголовного суда.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

Сбор подписей под обращением к прокурору Международного уголовного суда (МУС) с призывом начать расследование произошедших с сентября 2020 года октября 2023 года событий в Нагорном Карабахе был начат 13 октября. За первые трое суток петицию подписали 496 человек, ее текст вместе с собранными подписями планируется направить прокурору МУС. 

В петиции представлена информация о нарушениях прав карабахских армян в ходе военных действий, проводившихся Азербайджаном в 2020 и 2023 годах, о блокаде Лачинского коридора, случаях пленения и убийств жителей региона, о запугивании населения. 

"С 27 сентября 2020 года по 4 октября 2023 года 150 тысяч армян под угрозой физического уничтожения были вынуждены покинуть свою историческую родину, где армянское цивилизационное наследие насчитывает несколько тысячелетий", - говорится в тексте обращения. 

Авторы петиции отмечают, что после войны 2020 года мирные жители вернулись в Нагорный Карабах под гарантии российских миротворцев и лично Владимира Путина, который публично пообещал обеспечить защиту армянского культурного наследия.

"Однако агрессия 19 сентября 2023 года и депортация армянского населения была осуществлена в присутствии российских войск. Мирные жители остались в блокированном Карабахе без международных гарантий безопасности, которые Россия,наряду с Азербайджаном, торпедировала. Российские войска способствовали разоружению карабахских вооруженных сил, которые пытались реализовать свое право на самооборону. Это привело к депортации мирного населения, потере коллективного и частного имущества, мест погребений и исторического наследия", - говорится в письме.

Инициаторы обращения приводят факты из докладов международных правозащитных организаций и их вывод о том, что "действия, совершенные азербайджанскими властями и военными, являются преступлениями в соответствии Римским статутом МУС, включая статью 7 (преступление против человечности) и статью 8 (военные преступления) и соответствуют определению депортации или насильственного перемещения населения”. 

"Весь этот произвол спонсируется руководством Азербайджана. Азербайджан создал невыносимые условия жизни для армянского населения. Последняя агрессия против армян, 19 сентября 2023 года, стала апогеем преступлений Баку", - отмечают авторы обращения, призывая прокурора МУС инициировать официальное расследование в Нагорном Карабахе. По их мнению, это может стать ключевым шагом для установления истины, привлечения виновных к ответственности и предотвращения подобных трагедий в будущем.

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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