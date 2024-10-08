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01:11, 8 октября 2024

Оппозиция в Баку возмутилась заявлением Нарышкина о борьбе с несистемной оппозицией

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанская оппозиционная партия "Мусават" призвала освободить политзаключенных в стране, а также выразила возмущение заявлением главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о сотрудничестве Москвы и Баку для подавления несистемной оппозиции.

Как писал "Кавказский узел", в ходе официального визита в Баку 2-3 октября главы Службы внешней разведки Российской Федерации Сергея Нарышкина обсуждались вопросы взаимодействия спецслужб двух стран. Нарышкин встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководством Службы государственной безопасности Азербайджана. На встрече с Ильхамом Алиевым были затронуты "актуальные вопросы международной обстановки, взаимодействия СВР России с азербайджанскими спецслужбами по различным направлениям разведывательной деятельности", сообщил 3 октября ТАСС.

На встрече Нарышкина с начальниками СГБ и СВР Азербайджана была «отмечена необходимость наращивания совместных усилий по противодействию использованию иностранными спецслужбами несистемной оппозиции и международных террористических организаций в целях дестабилизации социально-политической обстановки на территории России и Азербайджана".

7 октября правление оппозиционной партии «Мусават» выступило с заявлением о текущей общественной-политической ситуации в стране. Правление, в частности, выразило обеспокоенность в связи с убийством во Франции критика азербайджанских властей Видади Искендерова. «Мусават» призвала власти Франции обеспечить объективное расследование убийства и выявления и наказания всех причастных к этому преступлению.

Партия также заявила о "продолжении репрессий". Она, в частности, раскритиковала приговор предпринимателю и бывшему депутату парламента Азербайджана Назиму Бейдемирли, который был осужден на восемь лет лишения свободы, насилие в СИЗО в отношении директора Abzas Media Ульви Гасанли, продление сроков предварительного заключения ему и другими сотрудниками этого издания, а также журналистами Toplum TV и Kanal-13.

Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил продление ареста 11 журналистам в Азербайджане и призвал власти страны освободить их в преддверии климатической конференции COP29, говорится в заявлении организации от 4 октября.

«Мусават» призвала освободить арестованных журналистов и всех других политзаключенных, соблюдать международные обязательства в области защиты прав человека.

Партия также выразила возмущение в связи с заявлением, сделанным по итогам визита в Баку главы СВР России Сергея Нарышкина, о том, что власти двух стран будут вести совместную борьбу против «несистемной оппозиции». «Мусават» расценило это как «незаконное вмешательство во внутренние дела Азербайджана».

Публичное выражение российской стороной этой позиции является неуважением к суверенитету Азербайджана, вмешательством во внутренние дела страны.

«Сообщение российской стороны о совместной борьбе властей Азербайджана и России против несистемной оппозиции, которая приравнивается к «террористам», не только антидемократическое по своей сути, но и бестактное с точки зрения международных норм дипломатии и политического этикета. Публичное выражение российской стороной этой позиции является неуважением к суверенитету Азербайджана, вмешательством во внутренние дела страны. К сожалению, власти Азербайджана не только не распространили официального сообщения о визите Нарышкина, но и промолчали после одностороннего заявления СВР России», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» зампред «Мусават» Мустафа Гаджибейли.

То, что ведомства Нарышкина позволяет распространить подобное заявление, в котором рассматривает азербайджанскую оппозицию как враждебную для себя силу. является вызовом суверенитету Азербайджана, считает глава партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Али Керимли.

Власть создает видимость оппозиции, подбрасывая несколько депутатских мандатов подручным «партиям»

«СВР является преемником КГБ СССР. Указанное заявление СВР свидетельствует о том, что Азербайджан все еще под влиянием несоветской репрессивной системы. Они настолько уверенно чувствуют себя в Азербайджане, что даже не заботятся о том, что своим вызывающим заявлением ставят в плохое положение азербайджанский режим. С другой стороны, это признание того, что Россия сотрудничает с правительством Азербайджана в борьбе с несистемной оппозицией, репрессиях против нее. В Азербайджане просто нет другой оппозиции. Реальная оппозиция потому, как они говорят, «несистемная», что в результате подавлением демократических свобод, фальсификаций выборов она не может быть представленной в политической системе. Власть создает видимость оппозиции, подбрасывая несколько депутатских мандатов подручным «партиям», - сказал Керимли корреспонденту «Кавказского узла».

Он считает, что после указанное заявление СВР следует ожидать дальнейшего усиления репрессий. «Острие репрессий, как всегда, будет направлено против нас. Свыше десяти наших активистов томятся в тюрьмах по надуманным обвинениям. На меня самого заведено уголовное дело по надуманному диффамационному иску. Минюст придирчиво добивается, чтобы мы внесли изменения в устав партии, а для того, чтобы сделать это, власти нам не дают место для проведения съезда», - сказал Керимли.

По его словам, в Россия всегда негативно относились к ПНФА из-за того, что партия выступает за интеграцию Азербайджана в европейские структуры и евроатлантическое пространства. «Потому в Москве всегда с радостью помогали Баку для борьбы с нашей партией», - отметил Керимли.

По мнению политического аналитика Рауфа Миркадырова, юридического объяснения понятия «несистемная оппозиция» нет.

«В таких странах, как Азербайджан, любую оппозицию можно объявить «несистемной» и даже «преступной». Раньше в Азербайджане реальную оппозицию называли «радикальной». Но сейчас потенциальных ресурсов для «радикальных шагов» и не осталось. На постсоветском пространстве под несистемной оппозицией понимается нелояльная власти оппозиция. Хотя на самом деле функция оппозиции как раз в том, чтобы быть альтернативой власти, реально оппонировать ей, а не становиться придатком правительства. В нормальных странах оппозиция действует в рамках закона, она не делится на «системную» или «несистемную». Сотрудничество Азербайджана с Россией в этом вопросе вызывает удивление и настороженность, ибо в РФ несистемную оппозицию отождествляют с «экстремистами», «террористами» [...] Если власти Азербайджана пойдут по пути России, то это может иметь трагические последствия для гражданского общества страны, - сказал Миркадыров корреспонденту «Кавказского узла».

Власти Азербайджана пока не комментировали заявление СВР.

Заявление Нарышкина прокомментировал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Значит, СГБ будет помогать Путину в его действиях против российской оппозиции, а СВР поможет Баку уничтожить Народный Фронт, потом  другие неугодные партии", - написал он в публикации "Только нарышкинской помощи нам не хватало".

"Не нравится мне такое сотрудничество.Они и раньше помогали друг другу, а теперь совсем открыто об этом говорят. Зачем? Оставьте нам лазейку мыслить, что не все так плохо, и чтобы в споре с илисуинскими политологами я им говорил, что фактов российского угнетения азербайджанской оппозиции нет. И добавил им: "Не врите", - написал он.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в парламенте Азербайджана создана временная комиссия по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам. Ее появление стало защитной реакцией властей на усиление давления Запада, но парламент малоэффективен в вопросах госбезопасности, указали представители неправительственных организаций.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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