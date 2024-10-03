Брат Видади Искендерова возложил вину за его убийство на власти Азербайджана

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Французская полиция расследует убийство азербайджанского политэмигранта Видади Искендерова (известен также как Видади Искендерли). Его брат считает, что за этим преступлением стоят власти Азербайджана. Депутат парламента Азербайджана Фазиль Мустафа отвергает эти утверждения.

Как писал "Кавказский узел", критик властей Азербайджана Видади Искендеров подвергся нападению во Франции и был госпитализирован с ножевыми ранениями. Врачам не удалось спасти его жизнь.

Видади Искендеров известен резкой и эмоциональной критикой в социальных сетях в адрес властей Азербайджана. При этом он допускал в своих публикациях высказывания, которые можно счесть оскорбительными. Так, в одном из последних постов в Facebook* он опубликовал фото старшей дочери президента Азербайджана. В тексте публикации упоминаются дочь Ильхама Алиева, сам Ильхам Алиев, а также пристрастия к наркотикам, алкоголю и карточным играм, передал корреспондент "Кавказского узла".

Полиция и прокуратура французского города Мюлуз проводят следственные действия по делу об убийстве азербайджанского политэмигранта Видади Искендеров, сообщил его брат Огтай Искендеров.

По его словам, расследование проводится криминальной полицией Мюлуза, которая держит в курсе о проводимых следственных действиях прокуратуру города.

"Убийство Видади вызвало резонанс. Об этом пишут и вещают многие СМИ Франции, включая газету Le Figaro, телеканал France24, другие западные медиа. Со мной, с членами семьи Видади общались многие журналисты, они приходили, делали съемки, опубликовали статьи и видеорепортажи", - рассказал Огтай Искендеров корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что следствие допросило членов семьи умершего. Вместе с тем, полиция не информирует близких в деталях о ходе расследования.

"В полиции нам сказали, что не могут делиться информацией с нами из соображений тайны следствия. Они полагают, что раскрытие каких-то сведений может затруднить ход расследования. Поэтому мы не знаем, есть подозреваемые или даже задержанные полицией. Нас заверили, что сделают все для раскрытия преступления", - сказал Огтай Искендеров.

Сам он склонен считать, что за покушением на политэмигранта стоят власти Азербайджана. "Видади всю свою жизнь посвятил политике, выступая против нынешнего режима Азербайджана. Мы более чем уверены, что убийц подослало правительство Азербайджана", — заявил брат убитого.

Он отметил, что тело активиста находится в больнице для проведения экспертиз, и это может занять до двух недель. По словам брата, политэмигрант будет похоронен в Мюлузе.

Еще перед кончиной политэмигранта в региональной службе криминальной полиции было открыто уголовное дело "по факту покушения на убийство". "На сегодняшний день не установлено связи между покушением на убийство и политической деятельностью", - написала газета Le Figaro. Однако, как отмечает издание, это не первый случай, когда оппонент официального Баку становится объектом убийства или покушения на французской земле.

Например, 30-летний блогер Махаммад Мирзали стал жертвой пяти покушений с момента его прибытия во Францию в 2016 году. В июне 2022 года во Франции были задержаны два предполагаемых киллера, которые готовили покушение на оппозиционного азербайджанского блогера. Институт свободы и безопасности репортеров на фоне угроз азербайджанским блогерам в Европе призвал власти Азербайджана "прекратить незаконное экстерриториальное репрессивно-карательное преследование своих критиков в изгнании".

Однако депутат парламента Азербайджана Фазиль Мустафа считает, что азербайджанские власти непричастны к смерти Искендерли.

“Видади Искендерди и другие подобные ему известны не в связи с политической деятельностью, а руганью и невоспитанностью. Есть 15-20 человек, занимающихся безнравственной деятельностью. Они потому занимаются такой деятельностью, что во Франции, Германии и других странах их опекают спецслужбы, а они по их указаниям представляют обществу свою матерщинскую риторику. Что с ними не случается, все под контролем, ибо они являются людьми, подотчетными спецслужбам стран проживания, получающими от них финансы. Поэтому было бы правильным расследовать то, что происходит с такими как Видади Искендерли в контексте деятельности спецслужб этих стран", - цитирует Мустафу pravda.az.

Чиновник считает, что деятельность Видади Искендерова "не укладывалась ни в какие нравственные принципы".

"Высокая вероятность того, что он был убит в результате конкуренции 15-20 ему подобных лиц. Теперь хотят это умышленно свалить на власти Азербайджана и дать основу для начала кампании против страны. Но это тщетные попытки, они потерпят неудачу, как в предыдущие подобные случаи. Намерения очернить Азербайджан, избрать мишенью власти страны потерпят крах", - заявил Мустафа.

Напомним, Видади Искендеров участвовал в митингах оппозиции в Азербайджане в 2011 году как руководитель НПО "Содействие защите демократии". После этого он был обвинен по уголовному делу о вмешательстве в голосование на парламентских выборах 2010 года, на которых он баллотировался в депутаты. Суд приговорил Искендерова к трем годам лишения свободы. В 2012 году он был помилован, досрочно освобожден и получил политическое убежище в Грузии, а затем переехал во Францию. Видади Искендеров известен резкой и эмоциональной критикой в социальных сетях в адрес властей Азербайджана.