Депутаты Европарламента призвали власти Азербайджана прекратить преследование критиков

19 июля 2023, 07:55

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Властям Азербайджана следует соблюдать международные обязательства и прекратить преследование журналистов и блогеров, критикующих режим Ильхама Алиева, заявили сопредседатели рабочей группы Европарламента по СМИ.

Как писал "Кавказский узел", в марте Госдепартамент США в годовом отчете о ситуации с правами человека в мире отметил случаи политических репрессий в Азербайджане, отсутствие независимых судов, ограничение свободы слова и другие нарушения. Доклад объективно отражает ситуацию в стране, подтвердили бакинские правозащитники.

Сопредседатели рабочей группы Европарламента по СМИ Дэвид Каса и Рамона Стругариу выступили с осуждением преследования журналистов в Азербайджане. Они указали, что президент Азербайджана Ильхам Алиев "в своей речи угрожал журналистам, блогерам и активистам, критикующим его авторитарный режим".

"Об этом выступлении было сообщено Платформе Совета Европы по безопасности журналистов", - говорится в публикации, размещенной 18 июля на сайте парламентской фрагкции "Европейская народная партия".

В качестве примера приведена история блогера Мухаммеда Мирзали, "который освещает такие темы, как коррупция, связанная с правящей семьей Азербайджана". "Мирзали вместе с другими бежал от режима Алиева, но все равно подвергся покушению во Франции. Сопредседатели рабочей группы по СМИ подчеркивают свою поддержку всем журналистам и повторяют свой призыв к Азербайджану соблюдать свои международные обязательства. Крайне важно, чтобы Европа была безопасным континентом для всех тех, кто пользуется своей свободой выражения мнений", - говорится в публикации, перевод которой выполнен "Кавказским узлом".

Напомним, в июне 2022 года во Франции были задержаны два предполагаемых киллера, которые готовили покушение на оппозиционного азербайджанского блогера Мухаммеда Мирзали. Институт свободы и безопасности репортеров на фоне угроз азербайджанским блогерам в Европе призвал власти Азербайджана "прекратить незаконное экстерриториальное репрессивно-карательное преследование своих критиков в изгнании".

Подготовка покушения на Мирзали стала очередной попыткой запугать находящихся за рубежом критиков власти, рассказали "Кавказскому узлу" политэмигрант Эмин Ахмедбеков и политолог Ариф Юнус. Высказывания Мирзали в адрес властей были сделаны в оскорбительном тоне, но физическая расправа с критиками власти недопустима, указали правозащитники Эльшан Гасанов и Хадиджа Исмайлова.

На Мирзали, проживающего во Франции, покушались и ранее. 14 марта 2021 года на Мирзали напал неизвестный, который нанес ему несколько ножевых ранений. Мирзали был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правозащитники тогда обвинили в нападении власти Азербайджана и заявили о серии подобных инцидентов, а также призвали силовые структуры Франции и других европейских стран расследовать эти происшествия.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.