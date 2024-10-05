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23:59, 5 октября 2024

Леймоевы раскритиковали встречу Албогачиева с представителями Чечни

Видеообращение тейпа Леймоевых. Стоп-кадр видео из YouTube-канала "Сердце Ингушетии" от 05.10.24, https://www.youtube.com/watch?v=23Z4w3A8dW0

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Муса Албогачиев не был уполномочен для участия во встрече с делегацией Чечни по поводу конфликта у офиса Wildberries, заявил тейп Леймоевых. Представители тейпа назвали недопустимыми  угрозы депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова и предупредили, что не позволят "устраивать расправы в Ингушетии".

Как писал "Кавказский узел", встреча делегаций Чечни и Ингушетии имела целью предотвратить эскалацию конфликта после стрельбы у офиса Wildberries, однако депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов в ее ходе призвал "рубить головы", рассказал член Национального совета Ингушетии Муса Албогачиев. Представитель Ингушетии призвал руководствоваться адатами при разрешении конфликта.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым", материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

Представители тейпа Леймоевых, к которому принадлежит общественный деятель Муса Албогачиев, выступили с видеообращением, в котором выразили недовольство его участием во встрече с представителями чеченской власти, видео опубликовано сегодня в YouTube-канале "Сердце Ингушетии".

Авторы обращения отметили, что Албогачиев поехал на встречу без мандата от пострадавших семей и без поддержки ингушского общества. "Мы, Леймоевы, не уполномочивали его на участие в этих переговорах и ничего не знали о его поездке", -  перевела слова участников обращения "Фортанга". Представители тейпа также подчеркнули, что не согласовывали с ним позицию.

Представители тейпа назвали недопустимыми слова депутата Госдумы Адама Делимханова, который на встрече угрожал "рубить головы" тем, кого они считают виновными в стрельбе у офиса Wildberries. "Вы не можете говорить о бесправном убийстве на территории нашей республики. Мы сами разберемся со своими людьми, и никто вам не позволит устраивать расправы в Ингушетии", - заявили они.

Также они возмутились словами Делимханова о том, что массовое участие жителей Ингушетии в прощании с убитыми охранниками офиса Wildberries было актом межнациональной розни. "Это наше дело. Народ вышел, потому что был возмущен убийством безоружных людей, что всегда осуждалось нашими адатами", — подчеркнули Леймоевы.

Леймоевы также потребовали от Албогачиева объяснить обстоятельства, при которых были сделаны его недавно обнародованные фотографии с  Адамом Делимхановым и Магомедом Даудовым.

Напомним, во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Барахоев заявил, что охранники офиса Wildberries были безоружны и "не собирались воевать". Конфликт между депутатами Госдумы Адамом Делимхановым и Бекханом Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Представители от Ингушетии и Чечни поставили на паузу ситуацию вокруг конфликта у офиса Wildberries в Москве, поскольку ожидают, что последнее слово будет за Кремлем, и что эта история завершится так, как им укажет Москва, считают опрошенные "Кавказским узлом" ингушские и чеченские аналитики.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Представители главы Чечни помогали Бакальчукам разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую, рассказал сам совладелец Wildberries в интервью за несколько дней до стрельбы у офиса компании. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Автор: "Кавказский узел"

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