Житель грузинского села освобожден в Южной Осетии

02 октября 2024, 05:09

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Властям Грузии передан житель села Сацихури Владимир Цабадзе, который был задержан на линии разграничения с Южной Осетией и осужден за попытку контрабанды табачной продукции.

Как писал "Кавказский узел", жителей Грузии регулярно задерживают силовики в Южной Осетии по обвинению в нарушении границы. Так, 17 сентября Служба госбезопасности Грузии сообщила, что в Южной Осетии задержаны двое граждан Грузии около линии разграничения.

Ограничения на переход границы Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, которые не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе правозащитной организации Amnesty International "За колючей проволокой. Нарушения прав человека в результате "бордеризации" в Грузии".

Гражданин Грузии Владимир Цабадзе, задержанный около села Дирби Карельского муниципалитета, освобожден и находится на территории, контролируемой центральными властями Грузии, сообщает со ссылкой на Службу госбезопасности "ИнтерпрессНьюс".

По данным ведомства, для освобождения Владимира Цабадзе использовались механизм «горячей линии» Миссии наблюдателей ЕС в Грузии, пишет издание.

Владимир Цабадзе 1991 года рождения - житель села Сацихури Карельского муниципалитета, он был задержан 20 апреля "за попытку перемещения через государственную границу табачной продукции", сообщает на своем сайте КГБ Южной Осетии.

13 августа Знаурский райсуд признал Цабадзе виновным в незаконном переходе границы и попытке контрабанды и приговорил его к лишению свободы в колонии. В конце сентября срок наказания истек.

"30 сентября т.г. в связи с истечением срока наказания нарушитель освобожден и установленным порядком передан грузинской стороне", - говорится в публикации.

Напомним, Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне", в которой также собраны подробности этого вооруженного конфликта.

В 2018 году Минюст Грузии направил в ЕСПЧ жалобу "Грузия против Российской Федерации", которая касается притеснений этнических грузин на территориях Абхазии и Южной Осетии, нарушений прав жителей приграничных сел и бордеризации. 9 апреля ЕСПЧ постановил, что власти России нарушили права граждан Грузии, обустроив линию разграничения.

Это решение ЕСПЧ имеет политическое значение для Евросоюза и международных акторов, однако его практическое исполнение возможно лишь в отдаленной перспективе, указали опрошенные "Кавказским узлом" грузинские аналитики.

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