Арестован подозреваемый по делу о многомиллионной взятке силовику в Ростове-на-Дону

13 сентября 2024, 11:50

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Суд в Ростове-на-Дону отправил под арест предполагаемого посредника в передаче 20 миллионов рублей сотруднику ФСБ за отказ от проверки поставщика оборудования для нужд военной операции.

Ленинский райсуд Ростова-на-Дону постановил заключить под стражу сотрудника службы внутренней безопасности энергетического холдинга, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве, сообщил сотрудник пресс-службы областного УФСБ.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - приводит сегодня его слова "Интерфакс".

Мужчина подозревается в том, что предложил сотруднику УФСБ 20 миллионов рублей за прекращение проверки одного из предприятий, поставляющего оборудование для нужд военной операции на Украине. Он был задержан при попытке передать первую половину этой суммы.

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве), а в отношении "неустановленных лиц из числа руководства" предприятия, проверку которого пытались прекратить, - по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), пишет агентство.

Часть 4 статьи 291.1 УК РФ предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы.

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