Краснодарцы выступили против сноса рынка "Октябрь"

02 сентября 2024, 16:44

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Жители Юбилейного микрорайона Краснодара провели сход, на котором потребовали от властей отменить строительство спорткомплекса на месте рынка "Октябрь".

Несколько десятков жителей Юбилейного микрорайона в Краснодаре провели сход, на котором выступили против сноса местного рынка "Октябрь". Видео о сходе опубликовало сегодня издание "Краснодар Онлайн".

На кадрах показаны стоящие на улице горожане, рядом с местом схода стоит полицейская машина со включенным проблесковым маячком. Ситуация в целом на месте, суда по кадрам видео, спокойная.

"Торговые ряды нужнее: в округе много пенсионеров, а другого рынка поблизости нет", - заявил один из участников схода.

Власти Краснодара некоторое время назад предупредили жителей Юбилейного микрорайона о закрытии рынка "Октябрь", расположенного на улице Думенко, 13. Этот рынок является популярным среди местных жителей. По данным источника, на месте рынка планируется построить спортивный объект. Краснодарцы опасаются, что в этом месте может быть проложена автомагистраль для большегрузов, отметило издание.

За неделю было собрано более 400 подписей местных жителей, пишет «Утренний Юг», однако, под данным издания, чиновники проигнорировали сбор подписей за то, чтобы рынок оставить.

На 15.00 мск 2 сентября на сайте администрации Краснодара нет комментариев относительно протеста горожан против сноса рынка "Октябрь".

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